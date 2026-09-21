Cine este Ionel Rusen, omul de afaceri din dosarul lui Călin Georgescu

Publicat 21 sept. 2026, 18:58 Sursă Realitatea PLUS

Ionel Rusen, afacerist din Constanța și susținător declarat al lui Călin Georgescu, este vizat în dosarul în care procurorii DIICOT susțin că fostul candidat la prezidențiale ar fi coordonat un grup infracțional. Potrivit anchetatorilor, Rusen ar fi avut un rol într-o presupusă înșelăciune în care unui om de afaceri din Buzău i s-ar fi promis o finanțare de 6 milioane de euro.

Distribuie articolul