Cine este Ionel Rusen, omul de afaceri din dosarul lui Călin Georgescu

Ionel Rusen, afacerist din Constanța și susținător declarat al lui Călin Georgescu, este vizat în dosarul în care procurorii DIICOT susțin că fostul candidat la prezidențiale ar fi coordonat un grup infracțional. Potrivit anchetatorilor, Rusen ar fi avut un rol într-o presupusă înșelăciune în care unui om de afaceri din Buzău i s-ar fi promis o finanțare de 6 milioane de euro.
Dosarul are la bază o plângere formulată de omul de afaceri buzoian Răzvan Leu. Conform acuzațiilor prezentate de procurori, acesta ar fi fost convins să depună o garanție de un milion de euro pentru obținerea finanțării, însă banii ar fi fost transferați fără ca finanțarea promisă să mai fie acordată.
Întâlniri în România și în Regatul Unit
DIICOT susține că membrii grupului infracțional pe care anchetatorii îl atribuie lui Călin Georgescu s-ar fi întâlnit în anul 2021 în mai multe locații. Întâlnirile ar fi avut loc atât în București și Argeș, cât și pe teritoriul Regatului Unit.
Potrivit procurorilor, în cadrul acestor întâlniri ar fi fost pusă la cale schema prin care Răzvan Leu urma să obțină finanțarea de 6 milioane de euro. Condiția impusă omului de afaceri ar fi fost depunerea unei garanții în valoare de un milion de euro.
Anchetatorii susțin că Ionel Rusen ar fi avut rolul de a intermedia finanțarea, beneficiind de sprijinul unui cetățean italian, Massimiliano Arena.
Italianul prezentat drept director al unei „bănci”
Conform procurorilor, gruparea l-ar fi prezentat pe Massimiliano Arena drept director al „Wealth Bank”. În materialul anchetei, această entitate este descrisă drept una dintre băncile pirat neautorizate despre care presa din Italia ar fi relatat în repetate rânduri.
La indicațiile atribuite lui Ionel Rusen și celorlalți membri ai grupului, omul de afaceri care urma să primească finanțarea ar fi transferat garanția de un milion de euro.
Banii ar fi ajuns într-un cont al unei bănci din Caraibe, deschis la o bancă elvețiană. După transfer, susțin procurorii, Răzvan Leu ar fi rămas fără suma depusă drept garanție și nu ar fi primit finanțarea de 6 milioane de euro care îi fusese promisă.
Rusen și Georgescu, surprinși împreună în 2025
Relația dintre Ionel Rusen și Călin Georgescu nu ar fi fost una recentă. Omul de afaceri s-a prezentat în mod public drept susținător al fostului candidat la prezidențiale și a afirmat că este prieten cu acesta de mai bine de zece ani.
În anul 2025, cei doi au fost surprinși discutând într-o parcare din zona Herăstrău.
Numele lui Ionel Rusen apare și în legătură cu o companie care intenționa să cumpere Uzina Mecanică Drăgășani. Este vorba despre Romanian Allied International Defense SRL, în care omul de afaceri a fost implicat.
În cele din urmă, pachetul majoritar de acțiuni al companiei a ajuns la Douglas Anderson, investitor american și, la rândul său, susținător al lui Călin Georgescu.
O altă plângere penală împotriva lui Ionel Rusen
Pe numele lui Ionel Rusen a fost formulată și o altă plângere penală, semnată de magnatul Ioan Nicolae. Plângerea se înscrie, potrivit materialului prezentat, în tiparul descris în dosarul în care este vizat Călin Georgescu.
Ioan Nicolae l-a acuzat pe Rusen că l-ar fi înșelat cu 450.000 de euro și a susținut că acesta ar fi prejudiciat zeci de investitori.
De asemenea, Ioan Nicolae ar fi vrut să se alăture plângerii formulate de Răzvan Leu, omul de afaceri de la care a pornit dosarul în care sunt investigate acuzațiile referitoare la gruparea atribuită de procurori lui Călin Georgescu.