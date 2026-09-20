Săptămâna Europeană a Sportului a debutat cu un omagiu adus fostului mare hocheist Doru Tureanu

Sectorul 4 al Municipiului București și Centrul Sportiv Berceni Arena, împreună cu Agenția Națională pentru Sport, au dat startul deschiderii oficiale a Săptămânii Europene a Sportului 2026, astăzi, 19 septembrie, inițiativă europeană desfășurată în perioada 23–30 septembrie, sub îndemnul #BeActive, în Sectorul 4.
Doru Tureanu, omagiat la Berceni Arena
Ediția din acest an a demarat la Patinoarul Berceni Arena, locul în care, cu acest prilej, a marcat un moment simbolic. Astfel, în cadrul unei ceremonii, s-a anunțat că Centrul Sportiv Berceni Arena se va numi Patinoarul ”Berceni Arena”, ca omagiu adus uneia dintre personalitățile de referință ale hocheiului românesc și în semn de recunoaștere a unei cariere remarcabile dedicate sportului de performanță.
Momentul a fost marcat de reprezentanți ai autorităților publice și ai lumii sportului, copiii lui Doru Tureanu, foști colegi ai legendarului hocheist, prieteni, și mari sportivi.
În 2011, ca apreciere a valorii sale, la nivel internațional, Doru Tureanu a devenit al doilea, și ultimul, jucător român inclus în Hall of Fame-ul hocheiului mondial, într-o ceremonie care a avut loc la Bratislava. Această distincție echivalează cu un Oscar în cinematografie sau cu un Nobel în știință. Din România la hochei sunt incluși în HALL of FAME doar regretatul Doru Tureanu (2011) și Eduard Pană (1998), prezent și el la eveniment.
”Nu doar pentru mine, ci și pentru toată lumea, Doru Tureanu a fost și este o eternitate. A fost un zeu al hocheiului pe gheață. Va trăi sub numele acestei arene superbe și, în viitor, copiii sigur vor avea ceva de învățat, urmând talentul și valoarea deosebită a lui Doru Tureanu. Mulțumesc conducerii sectorului 4, care nu numai că a construit o bijuterie europeană, ci și pentru faptul că s-a gândit la Doru Tureanu, care va fi veșnic pe buzele copiilor, al nostru, al foștilor hocheiști, și sigur, apreciem sufletește, în mod deosebit acest lucru”, a spus fosta mare glorie sportivă a hocheiului.
La festivitate a participat și Bogdan Constantin Matei, președintele ANS. ”Această inițiativă este una lăudabilă, dincolo de ce înseamnă implicarea dumneavoastră activă în ceea ce privește sportul, nu doar din Sectorul 4. Pentru că această arenă nu este doar despre Sectorul 4. Această arenă este despre România și despre hocheiul românesc. Avem obligația să ne promovăm istoria sportului românesc, mai ales că avem exemple palpabile, așa cum este cazul lui Doru Tureanu. E bine să formăm o echipă unită și puternică, cu federația și cu Agenția Națională pentru Sport în numele sportului românesc. Doresc să le mulțumesc celor doi copii ai lui Doru Tureanu pentru că au rămas alături de fenomenul sportiv”.
La rândul lui, președintele FR Hochei pe Gheța, Attila Nagy a lansat un apel puternic: ”Doru Tureanu s-a contopit cu numărul șase. L-a purtat atât la echipa de club, cât și la națională. A câștigat șase titluri de campioană a României și Patinoarul Berceni îi va purta numele începând cu anul 2026. Fie ca „Marele Șesar” să stea „de șase” la acest atelier de șlefuit talente și să vegheze drumul celor care își propun să îi calce pe urme. În numele Federației Române de Hochei pe Gheață, mulțumim tuturor celor care au ales „Doru Tureanu” pentru numele acestei arene. Felicităm conducerea Sectorului 4, Consiliul Local și personal pe domnul primar Daniel Băluță pentru alegerea făcută! Să fie într-un ceas bun”!
Mini-expoziție dedicată lui Doru Tureanu
Înainte de a-și pune semnătura pe documentul prin care își dau acordul pentru a acorda drepturile de imagine și numele de ”Doru Tureanu” Patinoarului Berceni Arena, absolut emoționați, băiatul și fata lui Doru Tureanu au adresat câteva cuvinte asistenței.
”Faptul că patinoarul va purta numele tatălui meu este o mare onoare pentru familia noastră. Este o amintire pentru pasiunea pentru hochei, pentru ca acest sport să meargă înainte. Vă mulțumesc mult de tot pentru acest lucru”, a spus Adrian Ștefan Tureanu.
Sora acestuia Anca Ioana Ivan (ex-Tureanu) a încheiat: ”Vă mulțumesc mult, tuturor celor care ați făcut posibil acest gest”.
”Ne dorim ca fiecare copil care va intra pe gheața de la Berceni Arena să întrebe cine a fost Doru Tureanu. Iar atunci când îi va afla povestea, să înțeleagă că performanța se construiește prin muncă, caracter și curaj” a declarat Miruna Lișcu, viceprimar Sectorul 4.
De altfel, în memoria lui Doru Tureanu, a fost realizată o mini-expoziție în care cei mici pot admira obiecte folosite de legendarul hocheist (crosă, echipament, ghete) ori fotografii ale vremurilor respective, atunci când România juca la Mondiale, în prima grupă valorică, învingând SUA, ori când tricolorii participau la Jocurile Olimpice. Acesta este, de fapt, cel mai frumos mod în care putem păstra vie memoria unui mare campion: nu doar amintindu-ne de el, ci inspirând, prin numele lui, alți copii să viseze.