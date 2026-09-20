Săptămâna Europeană a Sportului a debutat cu un omagiu adus fostului mare hocheist Doru Tureanu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 sept. 2026, 10:15

Sectorul 4 al Municipiului București și Centrul Sportiv Berceni Arena, împreună cu Agenția Națională pentru Sport, au dat startul deschiderii oficiale a Săptămânii Europene a Sportului 2026, astăzi, 19 septembrie, inițiativă europeană desfășurată în perioada 23–30 septembrie, sub îndemnul #BeActive, în Sectorul 4.

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