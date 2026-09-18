Bani mulți, lucrări incerte: peste 176 de milioane de lei plătite pentru metroul din Cluj

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 sept. 2026, 22:57

Primăria Cluj-Napoca a ajuns să plătească aproape 162 de milioane de euro către constructorul turc Gülermak pentru lucrările la metrou, ultimele facturi fiind achitate în luna mai. În 2026, administrația locală a făcut plăți pentru toate cele trei componente ale proiectului – execuție, supervizare și exproprieri. În ciuda sumelor achitate, stadiul lucrărilor la metroul din Cluj-Napoca rămâne incert, potrivit Actual de Cluj.

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