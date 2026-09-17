Rogobete, atac la reforma lui Bolojan din Sănătate: „Ați confundat reforma cu tăierea”

Alexandru Rogobete critică reducerile de cheltuieli din Sănătate și avertizează că finanțarea sub necesarul spitalelor duce la facturi amânate, datorii și lipsuri. Fostul ministru susține că simpla tăiere a unor cheltuieli nu poate fi prezentată drept reformă.
Alexandru Rogobete critică modul în care sunt reduse cheltuielile din sistemul sanitar și susține că reforma din Sănătate nu poate însemna doar tăieri. Fostul ministru avertizează că finanțarea insuficientă pentru medicamente, materiale sanitare și unele servicii medicale nu elimină costurile, ci le transformă în facturi amânate, datorii și lipsuri în spitale.
Rogobete: „Ați confundat reforma cu tăierea”
Fostul ministru al Sănătății susține că sumele alocate nu acoperă necesarul reclamat de spitale și de întregul sistem. În opinia sa, reducerea finanțării nu rezolvă problemele, ci doar le împinge mai departe.
„Mă adresez acum reformiștilor, care au confundat reforma cu tăierea. În sănătate, problema este concretă: finanțarea pentru medicamente, materiale sanitare și unele servicii medicale nu acoperă necesarul reclamat de spitale și de sistem”, a transmis Alexandru Rogobete.
Acesta arată că diferența dintre necesarul real și banii alocați rămâne în sistem și ajunge să fie acoperită ulterior prin alte mecanisme.
„Când aloci mai puțin decât necesarul unui serviciu medical, diferența nu dispare. Se transformă în facturi amânate, datorii, lipsuri sau nevoia unor alocări suplimentare”, spune fostul ministru.
„Domnule Bolojan, asta este reforma despre care le-ați vorbit românilor?”
Rogobete i se adresează direct lui Ilie Bolojan și contestă ideea că reducerea cheltuielilor reprezintă, în sine, o reformă a sistemului sanitar.
„Domnule Bolojan, asta este reforma despre care le-ați vorbit românilor zi de zi?”, afirmă Rogobete.
Fostul ministru susține că, în locul unor simple reduceri, ar trebui stimulate economia și investițiile publice și private, dezvoltate parteneriatele public-private, redusă evaziunea fiscală și îmbunătățită colectarea. El vorbește și despre eficientizarea companiilor de stat, cărora consideră că trebuie să li se ceară „performanță economică măsurabilă”.
Rogobete cere finanțare predictibilă pentru Sănătate
Printre măsurile enumerate de Alexandru Rogobete se află continuarea investițiilor în infrastructură, reducerea birocrației prin digitalizarea serviciilor publice și finanțarea predictibilă a sistemelor critice, inclusiv a Sănătății, „pe baza necesarului real și a consumului”.
„Asta înseamnă reformă: să corectezi ceea ce nu funcționează și să construiești mecanisme care produc rezultate”, a subliniat Rogobete.
„Tăierea unei cheltuieli este o decizie bugetară. Nu este, prin ea însăși, o reformă”, a mai transmis fostul ministru al Sănătății.