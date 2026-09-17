Rogobete, atac la reforma lui Bolojan din Sănătate: „Ați confundat reforma cu tăierea”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 sept. 2026, 11:02

Alexandru Rogobete critică reducerile de cheltuieli din Sănătate și avertizează că finanțarea sub necesarul spitalelor duce la facturi amânate, datorii și lipsuri. Fostul ministru susține că simpla tăiere a unor cheltuieli nu poate fi prezentată drept reformă.

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