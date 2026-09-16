Rogobete cere bani de urgență din Fondul de rezervă: „Sistemul de sănătate urlă”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 16 sept. 2026, 15:17

Alexandru Rogobete avertizează că problemele financiare din Sănătate se agravează rapid și îi cere lui Ilie Bolojan să aloce de urgență bani din Fondul de rezervă. Potrivit fostului ministru, unele UPU mai au materiale doar până la finalul lunii, 17 servicii de ambulanță nu mai au fonduri pentru combustibil, iar Institutul C.C. Iliescu ar urma să oprească intervențiile elective.

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