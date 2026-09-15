Advertising
Advertising
Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ni se înfundă nasul când plângem?
Publicat15 sept. 2026, 10:59
Actualizat15 sept. 2026, 11:24
De ce ni se înfundă nasul atunci când plângem? Nicole Păcuraru explică, la „Realitatea Medicală”, ce se întâmplă în organism în timpul plânsului și de ce lacrimile nu sunt doar expresia unei emoții, ci și parte a unui proces fiziologic complex.
Citește și
- 10:51Imagistica moleculară care poate schimba planul de tratament
- 22:14Avertisment dur de la fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete: „O să se moară în spitale”
- 18:49Senatul a adoptat eliminarea adeverinței de asigurat CASS până la finalul anului 2027
- 12:27Tratamentul modern care i-a salvat piciorul de la amputație
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News