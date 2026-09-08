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Mediu· 1 min citire
Autostrada de 90 de milioane de euro s-a surpat. Cratere uriașe din cauza lucrărilor de mântuială
Autostradă surpată
Publicat8 sept. 2026, 11:44
SursăRealitatea PLUS
Imagini revoltătoare vin de pe autostrada Sebeș Turda, acolo unde o bucată de drum s-a surpat. Este vorba de kilometrul 66 al autostrăzii A10, tronson pe care au loc repetate alunecări de teren. CNAIR a convenit cu constructorul ca lucrările de consolidare să fie realizate pe banii firmei, fiind invocate vicii ascunse. Asta pentru că autostrada a ieșit din garanție.
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