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Autostrada de 90 de milioane de euro s-a surpat. Cratere uriașe din cauza lucrărilor de mântuială

Autostradă surpată

Autostradă surpată

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat8 sept. 2026, 11:44
SursăRealitatea PLUS

Imagini revoltătoare vin de pe autostrada Sebeș Turda, acolo unde o bucată de drum s-a surpat. Este vorba de kilometrul 66 al autostrăzii A10, tronson pe care au loc repetate alunecări de teren. CNAIR a convenit cu constructorul ca lucrările de consolidare să fie realizate pe banii firmei, fiind invocate vicii ascunse. Asta pentru că autostrada a ieșit din garanție.

Autostrada A10 Sebeș - Turda, crăpată

La începutul lunii trecute ar fi trebui să înceapă reparațiile, termenul fiind de două luni pentru finalizarea lor.

Deocamdată însă, sunt restricții de circulație, iar în ultimele două săptămâni s-a intervenit doar pentru înlăturarea unor porțiuni din parapete și s-a instalat un sistem de monitorizare a diferenței de nivel.

Denivelări și crăpături au început deja să apară și în afara locului cu probleme și ar putea fi afectat inclusiv sensul opus, mai spun reprezentanții CNAIR.

Pentru lotul de 16 kilometri, inaugurat în 2018, statul Roman a plătit peste 90 milioane euro.

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