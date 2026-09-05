Putea fi evitată tragedia din Nepal? Un radar a înregistrat mișcări suspecte ale unui versant cu o lună înainte de dezastru

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 5 sept. 2026, 13:56

Noi controverse apar în legătură cu circumstanțele producerii viiturii devastatoare din Nepal, în urma căreia cel puțin 1.252 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 4.200 sunt încă date dispărute. O analiză publicată de revista Nature arată că versantul se mișca lent încă din ianuarie, însă un radar satelitar a înregistrat o accelerare vizibilă a fenomenului cu săptămânile înaintea colapsului. Totuși, datele radar nu puteau indica dacă prăbușirea era iminentă, iar sateliții nu monitorizau zona în mod continuu.

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