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Mediu· 2 min citire
Putea fi evitată tragedia din Nepal? Un radar a înregistrat mișcări suspecte ale unui versant cu o lună înainte de dezastru
Inundațiile au ucis peste o mie de oameni (foto: Profimedia)
Noi controverse apar în legătură cu circumstanțele producerii viiturii devastatoare din Nepal, în urma căreia cel puțin 1.252 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 4.200 sunt încă date dispărute. O analiză publicată de revista Nature arată că versantul se mișca lent încă din ianuarie, însă un radar satelitar a înregistrat o accelerare vizibilă a fenomenului cu săptămânile înaintea colapsului. Totuși, datele radar nu puteau indica dacă prăbușirea era iminentă, iar sateliții nu monitorizau zona în mod continuu.
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