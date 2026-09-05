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Putea fi evitată tragedia din Nepal? Un radar a înregistrat mișcări suspecte ale unui versant cu o lună înainte de dezastru

Inundațiile au ucis peste o mie de oameni (foto: Profimedia)

Inundațiile au ucis peste o mie de oameni (foto: Profimedia)

Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 5 sept. 2026, 13:56

Noi controverse apar în legătură cu circumstanțele producerii viiturii devastatoare din Nepal, în urma căreia cel puțin 1.252 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 4.200 sunt încă date dispărute. O analiză publicată de revista Nature arată că versantul se mișca lent încă din ianuarie, însă un radar satelitar a înregistrat o accelerare vizibilă a fenomenului cu săptămânile înaintea colapsului. Totuși, datele radar nu puteau indica dacă prăbușirea era iminentă, iar sateliții nu monitorizau zona în mod continuu.

Inundațiile din Nepal, produse pe 26 august 2026, au ridicat nivelul râului Trishuli cu aproape 9 metri în doar 30 de minute, potrivit ICIMOD, citat de Discover magazine. Volumul uriaș de apă și dinamica fenomenului a dus la prăbușirea unei porțiuni de rocă și gheață din Parcul Național Langtang, care a generat o uriașă viitură de apă, noroi și bolovani care a lovit comunitățile din aval, provocând pagube umane și materiale uriașe.

Până la 3 septembrie, bilanțul oficial indica cel puțin 1.252 morți și peste 4.200 de dispăruți. O altă cercetare, publicată în Global and Planetary Change, arată că ghețarii din Langtang s-au redus cu peste 40% în ultimele două secole, fragmentându-se în bucăți mai mici.

Publicația Discover magazine prezintă o analiză publicată de Nature, potrivit căreia versantul care s-a prăbușit începuse să se miște lent încă din ianuarie, cu aproximativ 10 mm pe lună, însă accelerația a devenit vizibilă în săptămânile dinaintea colapsului. Totuși, datele radar nu puteau indica dacă prăbușirea era iminentă, iar sateliții nu monitorizau zona în mod continuu. Conform sursei citate, ultima înregistrare a radarului datează din 18 august 2026.

Un experit consulat de Nature a precizat că simpla accelerare a fenomenului de erodare nu putea indica faptul că o prăbușire era iminentă. Schimbarea a devenit clară abia după dezastru, însă măsurători similare ar putea ajuta cercetătorii să identifice versanții care necesită o monitorizare mai atentă.

Potrivit USGS, prăbușirea a eliberat o energie comparabilă cu cea a unui cutremur de magnitudinea 5,2. Debrisul și apa acumulată au parcurs aproape 100 de kilometri prin Lende Khola și apoi în râurile Bhote Koshi și Trishuli.

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