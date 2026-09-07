Eco Sud schimbă paradigma gestionării deșeurilor: de la depozitare, la tratare și recuperare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 17:14

Regiunea București–Ilfov intră într-o nouă etapă în gestionarea deșeurilor municipale. Începând cu 1 mai, 100% din deșeurile generate în regiune sunt tratate înainte de eliminare, iar 55% din cantitatea totală este deviată de la depozitare.

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