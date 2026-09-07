Eco Sud schimbă paradigma gestionării deșeurilor: de la depozitare, la tratare și recuperare

Regiunea București–Ilfov intră într-o nouă etapă în gestionarea deșeurilor municipale. Începând cu 1 mai, 100% din deșeurile generate în regiune sunt tratate înainte de eliminare, iar 55% din cantitatea totală este deviată de la depozitare.
Schimbarea marchează trecerea de la un sistem centrat pe depozitare către unul bazat pe tratare, recuperare și valorificare a resurselor.
Eco Sud SA, operatorul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Vidra (CMID Vidra), contribuie la acest model prin infrastructura de tratare și prin integrarea fluxurilor de deșeuri în instalații specializate.
Peste 40.000 de tone de materiale recuperate anual
Noul sistem permite recuperarea anuală a peste 40.000 de tone de materiale reciclabile, care pot fi reintroduse în economia circulară.
În paralel, 55% din totalul deșeurilor este deviat de la depozitare. Rezultatul este posibil prin utilizarea integrată a capacităților regionale de tratare și prin direcționarea fluxurilor de deșeuri către instalațiile specializate.
Trasabilitatea fluxurilor este asigurată prin raportări zilnice efectuate de operatorii de colectare din București și Ilfov către autoritățile de mediu.
O capacitate regională de peste 1,5 milioane de tone/an
Cele trei instalații majore ale sistemului regional au împreună o capacitate de 1.547.520 tone/an.
CMID Vidra dispune de o capacitate TMB de 920.000 tone/an, instalația Iridex are 260.000 tone/an, iar Romwaste 328.000 tone/an.
Capacitatea totală depășește necesarul estimat al regiunii, de aproximativ 1,2 milioane de tone pe an.
Depozitarea devine ultima verigă
Odată cu noul model, deșeurile municipale în amestec nu mai ajung direct la Depozitul Ecologic Vidra.
În depozit sunt eliminate doar fracțiile rezultate după procesele de tratare: refuzul de sortare, refuzul de tratare și fracția CLO.
„Este o schimbare structurală majoră pentru protecția mediului și pentru viitorul gestionării deșeurilor în România”, afirmă Adrian Scarlat, director general al Eco Sud SA.
Prin acest model, regiunea București–Ilfov face tranziția de la depozitarea deșeurilor către un sistem axat pe tratare, recuperare, valorificare și economie circulară.
Articol susținut de Eco Sud.