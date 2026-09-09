Accident feroviar grav în Polonia. Un tren a lovit un camion și a deraiat: cel puțin 20 de răniți - VIDEO

Cel puțin 20 de persoane au fost rănite după ce un tren cu aproximativ 120 de pasageri a lovit un camion la o trecere la nivel cu calea ferată și a deraiat în Polonia. Patru dintre victime au suferit răni grave, iar traficul feroviar pe linie a fost suspendat.
Cel puțin 20 de persoane au fost rănite după ce un tren de pasageri s-a izbit de un camion de livrare la o trecere la nivel cu calea ferată și a deraiat în Polonia. Patru dintre victime au suferit răni grave, iar printre persoanele rănite se numără atât mecanicul trenului, cât și șoferul camionului, care a rămas blocat în vehicul până când pompierii au reușit să îl elibereze.
Accidentul s-a produs în apropierea orașului Przysucha, la aproximativ 95 de kilometri sud-est de Varșovia, în jurul orei 11:20. Trenul circula pe ruta Lublin-Szczecin, era format din șase vagoane și transporta aproximativ 120 de pasageri în momentul impactului.
Cum s-a produs accidentul feroviar din Polonia?
Trenul a intrat în coliziune cu un camion de livrare la o trecere la nivel cu calea ferată, iar impactul puternic a provocat deraierea locomotivei și a mai multor vagoane. Imaginile surprinse la locul accidentului arată locomotiva răsturnată pe o parte, pe linia opusă, precum și vagoane avariate, în timp ce echipele de intervenție acordă ajutor victimelor.
Un TIR blocat între bariere a fost spulberat de tren
„Locomotiva este pe o parte pe linia opusă, iar unele vagoane sunt și ele pe partea lor”, a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor. Cauza exactă a coliziunii nu este cunoscută deocamdată, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul, conform The Sun.
Câte persoane au fost rănite în urma impactului?
Cel puțin 20 de persoane au fost rănite, iar patru dintre ele se află în stare gravă. Printre victime se numără mecanicul trenului și șoferul camionului, acesta din urmă fiind prins în vehicul după coliziune și eliberat ulterior de echipele de intervenție.
La fața locului au fost trimise numeroase echipaje medicale, iar două ambulanțe aeriene au fost mobilizate pentru transportarea de urgență a răniților la spital. Operațiunea de salvare s-a desfășurat în jurul trenului deraiat și al camionului implicat în accident.
Câți pasageri se aflau în tren?
Trenul era format din șase vagoane și transporta aproximativ 120 de pasageri în momentul accidentului. Garnitura circula din Lublin, în estul Poloniei, către Szczecin, oraș-port situat în nord-vestul țării, când a avut loc coliziunea cu camionul. După impact, locomotiva și o parte dintre vagoane au ieșit de pe șine, iar autoritățile au intervenit pentru evacuarea pasagerilor și acordarea primului ajutor persoanelor rănite.
Ce se întâmplă cu traficul feroviar după accident?
Tot traficul feroviar pe linia unde s-a produs accidentul a fost suspendat până la noi dispoziții, pentru a permite intervenția salvatorilor și desfășurarea cercetărilor. Echipele de urgență au rămas la fața locului pentru securizarea zonei și pentru îndepărtarea trenului avariat.
Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă a accidentului și pentru a clarifica modul în care camionul și trenul au ajuns să se ciocnească la trecerea la nivel cu calea ferată.