Accident feroviar grav în Polonia. Un tren a lovit un camion și a deraiat: cel puțin 20 de răniți - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 9 sept. 2026, 15:36

Cel puțin 20 de persoane au fost rănite după ce un tren cu aproximativ 120 de pasageri a lovit un camion la o trecere la nivel cu calea ferată și a deraiat în Polonia. Patru dintre victime au suferit răni grave, iar traficul feroviar pe linie a fost suspendat.

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