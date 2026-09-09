Și-a incinerat fiul, apoi a aflat că acesta era viu. Bărbatul se afla în închisoare de aproape o lună

O familie din India a trecut printr-un coșmar greu de imaginat. Rudele lui Ravi Kumar au crezut că bărbatul dispărut de acasă a fost găsit mort și au organizat inclusiv ceremonia de incinerare. Aproape o lună mai târziu, însă, familia a primit un telefon de la închisoare și a aflat că Ravi era în viață și se afla în custodia autorităților încă din ziua dispariției.
Povestea a început pe 5 august, când Ravi Kumar a plecat de acasă și nu a mai revenit. Îngrijorați, membrii familiei au anunțat dispariția la poliție și au început să îl caute, arată The Mirror.
Câteva zile mai târziu, anchetatorii au descoperit un cadavru într-o zonă mlăștinoasă din apropierea localității Kapurthala, în Punjab. Trupul se afla într-o stare avansată de descompunere, ceea ce a făcut identificarea extrem de dificilă.
Familia a identificat cadavrul după haine
Pentru că chipul victimei nu mai putea fi recunoscut, rudele lui Ravi au fost nevoite să se bazeze în principal pe hainele pe care le purta persoana decedată.
Fratele bărbatului a declarat că, deși fața era grav afectată, familia a considerat că își recunoaște ruda după îmbrăcăminte.
„Deși fața era desfigurată, l-am identificat după haine”, a povestit acesta.
Convinsă că Ravi a murit, familia a organizat pe 13 august o ceremonie comemorativă în Kapurthala. Cadavrul a fost ulterior incinerat.
Nimeni nu își imagina atunci că persoana despre care credeau că a murit se afla, de fapt, în viață.
Telefonul care a schimbat totul
Pe 2 septembrie, la aproape o lună după dispariția lui Ravi, familia a primit un apel care avea să schimbe complet situația.
Reprezentanții închisorii centrale din Kapurthala i-au informat pe apropiații bărbatului că acesta se afla în custodia autorităților.
Rudele au fost șocate de veste, dar și profund ușurate. A doua zi, familia s-a deplasat la închisoare pentru a verifica informația.
Acolo, membrii familiei au avut parte de momentul incredibil în care l-au văzut pe Ravi viu și au confirmat că bărbatul aflat în detenție era chiar persoana pe care o crezuseră moartă.
„Am fost șocați și, în același timp, ușurați”, a declarat fratele lui Ravi.
Bărbatul fusese reținut chiar în ziua dispariției
Explicația oferită ulterior de Ravi a făcut situația și mai neobișnuită.
Potrivit relatărilor sale, el fusese reținut chiar pe 5 august, în aceeași zi în care familia raportase dispariția. Bărbatul le-ar fi spus rudelor că autoritățile l-au oprit pentru că hoinărea fără un scop aparent.
În aceeași seară, acesta ar fi fost transferat la închisoarea centrală din Kapurthala.
Un polițist a explicat că Ravi fusese arestat pentru fapte pentru care putea beneficia de eliberare pe cauțiune. Cum niciun apropiat nu s-a prezentat pentru a achita cauțiunea, el a rămas în custodia autorităților.
Astfel, în timp ce familia îl căuta și, ulterior, credea că îi pregătește înmormântarea, Ravi se afla în realitate în închisoare.
Nimeni nu știe cine era persoana incinerată
Cea mai mare întrebare a anchetei rămâne însă fără răspuns: al cui era cadavrul pe care familia l-a incinerat?
În momentul de față, autoritățile nu pot stabili identitatea persoanei decedate printr-o analiză ADN, deoarece trupul a fost deja incinerat.
Temperaturile extrem de ridicate din timpul incinerării distrug materialul genetic necesar pentru realizarea unor astfel de teste.
Polițiștii au rămas, astfel, cu un cadavru neidentificat și încearcă să afle cine era persoana găsită în zona mlăștinoasă Kanjhli.
Anchetatorii verifică datele de la turnurile de telefonie
În lipsa posibilității de a efectua o analiză ADN, anchetatorii caută alte indicii care ar putea duce la identificarea victimei.
Poliția analizează inclusiv datele provenite de la turnurile de telefonie mobilă din zona mlăștinoasă Kanjhli, în încercarea de a reconstitui cine s-a aflat în regiune și de a stabili identitatea persoanei decedate.
Autoritățile spun că, până în prezent, nu există o sesizare privind dispariția unei persoane care să corespundă cadavrului descoperit și nici piste clare care să conducă la identificarea victimei.
Familia lui Ravi va fi audiată
Cazul este în continuare investigat, iar anchetatorii încearcă să afle cum a fost posibil ca un cadavru neidentificat să fie asociat cu Ravi Kumar și, mai ales, în ce împrejurări a murit persoana găsită în zona mlăștinoasă.
Polițiștii au anunțat că membrii familiei lui Ravi urmează să fie chemați la audieri pentru a oferi informații suplimentare despre dispariția bărbatului și despre circumstanțele în care cadavrul a fost recunoscut.
Pentru familie, cazul a căpătat o turnură incredibilă: după ce a trecut prin durerea pierderii unui fiu și a organizat ceremonia de rămas-bun, rudele au descoperit că Ravi era, de fapt, viu. În schimb, identitatea persoanei incinerate rămâne în continuare un mister.