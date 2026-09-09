Și-a incinerat fiul, apoi a aflat că acesta era viu. Bărbatul se afla în închisoare de aproape o lună

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 sept. 2026, 14:41

O familie din India a trecut printr-un coșmar greu de imaginat. Rudele lui Ravi Kumar au crezut că bărbatul dispărut de acasă a fost găsit mort și au organizat inclusiv ceremonia de incinerare. Aproape o lună mai târziu, însă, familia a primit un telefon de la închisoare și a aflat că Ravi era în viață și se afla în custodia autorităților încă din ziua dispariției.

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