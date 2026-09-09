Român amendat în Italia după ce și-a făcut duș cu șampon într-o fântână publică - VIDEO

Un român de 50 de ani a fost amendat cu 100 de euro în Italia după ce a intrat într-o fântână publică din Messina și a făcut duș folosind săpun și șampon. Momentul a fost filmat de un trecător, iar imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale.
Un român în vârstă de 50 de ani a fost amendat cu 100 de euro în Italia după ce a intrat într-o fântână publică din Messina și a făcut un adevărat duș în aer liber, folosind săpun și șampon. Scena a fost surprinsă de un trecător, iar imaginile au ajuns rapid pe rețelele sociale și au provocat numeroase reacții. Incidentul a avut loc în Piazza Cairoli, unde bărbatul a intrat în zona jeturilor de apă ale fântânii. Gestul său nu a fost interpretat doar ca o încercare de a se răcori în timpul temperaturilor ridicate, pentru că românul s-a spălat folosind produse de igienă.
Ce a făcut românul în fântâna din Messina?
Bărbatul de 50 de ani a intrat în fântâna publică din Piazza Cairoli și a început să se spele folosind săpun și șampon, transformând momentul într-un duș în aer liber. Întreaga scenă a fost filmată de un trecător, care a publicat ulterior imaginile pe rețelele sociale, unde acestea s-au răspândit rapid.
Cel care a filmat a spus că nu dorește să transforme situația într-o dezbatere politică, dar s-a întrebat cum ar trebui privite asemenea imagini. „Ar trebui să încep să-mi fac griji sau poate este doar o impresie de-a mea?”, a comentat trecătorul, adăugând: „Nu este o întrebare de dreapta sau de stânga și nu vreau să fie o polemică politică”.
Cum au reacționat oamenii după ce imaginile au devenit virale?
Videoclipul a provocat numeroase reacții pe rețelele sociale, iar părerile au fost împărțite. Unii utilizatori au tratat situația cu umor și au spus că bărbatul ar fi încercat să facă față temperaturilor ridicate, în timp ce alții au ridicat problema folosirii spațiilor publice și a respectării regulilor locale.
Un român s-a descălțat și a început să se spele pe picioare într-o fântână istorică din Roma. Cât l-a costat gestul
„A crescut prețul apei”, a glumit unul dintre utilizatori, în timp ce o altă persoană a întrebat: „Niciun polițist local prin zonă?”. Un alt comentariu a făcut referire la serviciile publice din oraș: „Dar măcar este curat, nu va mirosi urât, însă la Messina există toalete publice?”
De ce au existat și reacții de înțelegere față de român?
Mai mulți oameni și-au exprimat înțelegerea sau solidaritatea față de bărbat, asociind gestul său nu doar cu temperaturile ridicate, ci și cu problemele de alimentare cu apă care afectează de mai mult timp anumite zone din Messina. Situația a generat astfel și discuții despre dificultățile cu care se confruntă locuitorii orașului.
În filmare se observă și momentul în care românul își dă seama că este înregistrat. Acesta pare surprins și spune câteva cuvinte, însă ceea ce rostește nu poate fi înțeles cu certitudine. După ce imaginile au devenit virale, autoritățile s-au autosesizat și au început verificările pentru identificarea bărbatului. Românul de 50 de ani a fost identificat ulterior și amendat cu 100 de euro, în conformitate cu prevederile regulamentului municipal. Sancțiunea a fost aplicată după incidentul din Piazza Cairoli, unde utilizarea fântânii publice pentru spălat cu săpun și șampon a atras atenția atât a trecătorilor, cât și a autorităților.