Român amendat în Italia după ce și-a făcut duș cu șampon într-o fântână publică - VIDEO

Publicat 9 sept. 2026, 14:40 Actualizat 9 sept. 2026, 14:43

Un român de 50 de ani a fost amendat cu 100 de euro în Italia după ce a intrat într-o fântână publică din Messina și a făcut duș folosind săpun și șampon. Momentul a fost filmat de un trecător, iar imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale.

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