Ursula von der Leyen vrea noi taxe pentru cetățenii UE. Ce se pregătește la Bruxelles

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 sept. 2026, 10:26

Statele Uniunii Europene negociază ce noi surse de venit ar putea finanța viitorul buget european. Printre variantele discutate se numără o taxă pe zahăr, veniturile din licențele 5G și o taxă pe tranzacțiile financiare, conform Realitatea PLUS.

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