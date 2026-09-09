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Extern· 2 min citire
Ursula von der Leyen vrea noi taxe pentru cetățenii UE. Ce se pregătește la Bruxelles
Ursula von der Leyen
Statele Uniunii Europene negociază ce noi surse de venit ar putea finanța viitorul buget european. Printre variantele discutate se numără o taxă pe zahăr, veniturile din licențele 5G și o taxă pe tranzacțiile financiare, conform Realitatea PLUS.
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