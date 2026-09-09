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Ursula von der Leyen vrea noi taxe pentru cetățenii UE. Ce se pregătește la Bruxelles

Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 sept. 2026, 10:26

Statele Uniunii Europene negociază ce noi surse de venit ar putea finanța viitorul buget european. Printre variantele discutate se numără o taxă pe zahăr, veniturile din licențele 5G și o taxă pe tranzacțiile financiare, conform Realitatea PLUS.

Statele Uniunii Europene negociază ce surse de venit ar putea finanța viitorul buget european. Președinția irlandeză dorește ca statele membre să stabilească un obiectiv realist de venituri pentru noile taxe la nivel european, în timp ce pregătește o nouă propunere de compromis privind modul de finanțare a următorului buget.

Ce noi surse de venit sunt discutate la nivelul Uniunii Europene?

Printre variantele propuse de unele state membre se numără o taxă pe zahăr, veniturile obținute din licențele 5G și o taxă pe tranzacțiile financiare. Propunerea privind stabilirea unui obiectiv realist de venituri a fost făcută la începutul acestei săptămâni, în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor europeni.

Președinția irlandeză încearcă să pregătească o nouă formulă de compromis privind finanțarea viitorului buget european și a purtat întâlniri bilaterale cu toate statele membre. Discuțiile au avut loc atât la nivel de ambasadori, cât și la nivel ministerial, în încercarea de a identifica surse de venit care să poată fi acceptate de cât mai multe state.

Ce rol are Antonio Costa în negocierile pentru viitorul buget?

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, desfășoară în această perioadă turul anual al capitalelor Uniunii Europene. Consultările sale au loc în paralel cu negocierile dintre statele membre privind noile surse de venit și viitoarea formulă de finanțare a bugetului european.

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