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Atac cu drone la frontiera Republicii Moldova cu Ucraina. Doi oameni au murit VIDEO

Aatac cu drone asupra punctului de trecere Tudora-Starokazacie (Moldova-Ucraina). Foto/DSU Ucraina

Aatac cu drone asupra punctului de trecere Tudora-Starokazacie (Moldova-Ucraina). Foto/DSU Ucraina

Scris deIulian Budusan
Publicat9 sept. 2026, 07:35
Actualizat9 sept. 2026, 07:39

Noapte de coșmar la frontiera dintre Republica Moldova și Ucraina. Un atac cu drone asupra punctului de trecere Tudora-Starokazacie s-a soldat cu doi morți și doi răniți, anunță autoritățile moldovene.

Noapte de panică la frontiera dintre Republica Moldova și Ucraina. Punctul de trecere Tudora–Starokazacie a fost atacat cu drone în noaptea de 8 spre 9 septembrie. O dronă a lovit infrastructura punctului de frontieră, iar alte două aparate de zbor au căzut în apropiere.

Atacul s-a produs între orele 23:35 și 00:05, potrivit informațiilor transmise de Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei și citate de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova.

În urma atacului, infrastructura punctului de trecere de pe teritoriul Ucrainei a fost afectată, iar activitatea a fost suspendată. Toate persoanele aflate în zonă au fost evacuate.

Patru explozii au fost auzite în timpul nopții

În jurul orei 23:40, o patrulă mobilă a Poliției de Frontieră din Republica Moldova a auzit patru explozii.

Câteva ore mai târziu, autoritățile ucrainene au anunțat bilanțul atacului: două persoane civile au murit, iar alte două au fost rănite. Deocamdată, cetățenia victimelor nu a fost stabilită.

Punctul de trecere Tudora–Starokazacie rămâne închis până la noi informații din partea autorităților.

Autoritățile din Moldova monitorizează situația

Pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost identificate fragmente de drone sau alte obiecte care să reprezinte un pericol pentru populație.

Autoritățile recomandă oamenilor să rămână calmi și să urmărească doar informațiile oficiale. În cazul în care aud explozii sau zgomote specifice dronelor, cetățenii sunt sfătuiți să se adăpostească într-un loc sigur.

De asemenea, oamenii sunt avertizați să nu atingă sau să se apropie de eventuale fragmente de drone, muniții ori obiecte necunoscute. Orice astfel de situație trebuie anunțată imediat la 112.

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