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Extern· 2 min citire
Atac cu drone la frontiera Republicii Moldova cu Ucraina. Doi oameni au murit VIDEO
Aatac cu drone asupra punctului de trecere Tudora-Starokazacie (Moldova-Ucraina). Foto/DSU Ucraina
Publicat9 sept. 2026, 07:35
Actualizat9 sept. 2026, 07:39
Noapte de coșmar la frontiera dintre Republica Moldova și Ucraina. Un atac cu drone asupra punctului de trecere Tudora-Starokazacie s-a soldat cu doi morți și doi răniți, anunță autoritățile moldovene.
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