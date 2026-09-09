Atac cu drone la frontiera Republicii Moldova cu Ucraina. Doi oameni au murit VIDEO

Publicat 9 sept. 2026, 07:35 Actualizat 9 sept. 2026, 07:39

Noapte de coșmar la frontiera dintre Republica Moldova și Ucraina. Un atac cu drone asupra punctului de trecere Tudora-Starokazacie s-a soldat cu doi morți și doi răniți, anunță autoritățile moldovene.

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