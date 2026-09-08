Atac rusesc în Kiev. O televiziune ucraineană a fost lovită

Publicat 8 sept. 2026, 21:46 Sursă Agerpres

Clădirea postului de televiziune ucrainean My Ukraina din Kiev a fost avariată marți în urma unui atac rusesc cu dronă. Cinci persoane au fost rănite, iar autoritățile ucrainene acuză Rusia că a vizat direct redacția.

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