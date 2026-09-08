Atac rusesc în Kiev. O televiziune ucraineană a fost lovită

Clădirea postului de televiziune ucrainean My Ukraina din Kiev a fost avariată marți în urma unui atac rusesc cu dronă. Cinci persoane au fost rănite, iar autoritățile ucrainene acuză Rusia că a vizat direct redacția.
Cinci persoane au fost rănite în urma atacului
Postul de televiziune ucrainean My Ukraina din Kiev a fost avariat marți de o dronă rusească, în urma atacului fiind rănite cinci persoane. Informația a fost anunțată de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
Atacul s-a produs în timpul zilei, în timp ce jurnaliștii postului transmiteau în direct. Zelenski a relatat incidentul pe rețelele de socializare.
„Chiar în plină zi, în timp ce jurnaliștii erau în direct”, a scris președintele ucrainean.
Zelenski acuză Rusia că a vizat televiziunea
Volodimir Zelenski susține că atacul asupra clădirii nu a fost întâmplător și acuză Rusia că a vizat în mod deliberat postul de televiziune.
Președintele ucrainean a cerut un răspuns din partea comunității internaționale după lovirea clădirii din Kiev.
„Trebuie să existe un răspuns la acest atac din partea Europei și a lumii”, a spus Zelenski.
Producătorul general spune că redacția a fost ținta atacului
Iuri Suhak, producătorul general al postului My Ukraina, a afirmat la rândul său că imobilul televiziunii a fost lovit direct.
„Atacul a fost îndreptat spre redacție”, a spus el.
Potrivit lui Suhak, clădirea avea deja ferestre avariate înainte de incidentul de marți. Acestea fuseseră afectate de unda de șoc produsă în urma unui atac lansat la mijlocul lunii august asupra capitalei ucrainene.
My Ukraina face parte din United News
Postul My Ukraina a fost lansat în 2022, după invazia Rusiei în Ucraina. Televiziunea este una dintre numeroasele stații care contribuie la United News, programul comun de știri transmis non-stop și creat la începutul războiului.
Posturile participante asigură împreună acest serviciu de informare televizat pe durata conflictului.