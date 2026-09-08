Ceuta cere intervenția UE după valul masiv de migranți. Spania vrea o prezență permanentă a Europei în exclavă

Publicat 8 sept. 2026, 17:37 Sursă Agerpres

Președintele exclavei spaniole Ceuta solicită sprijinul Uniunii Europene pentru protejarea frontierei și întărirea infrastructurii, după sosirea masivă a circa 70.000 de persoane dinspre Maroc la sfârșitul lunii iulie.

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