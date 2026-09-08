Ceuta cere intervenția UE după valul masiv de migranți. Spania vrea o prezență permanentă a Europei în exclavă

Președintele exclavei spaniole Ceuta solicită sprijinul Uniunii Europene pentru protejarea frontierei și întărirea infrastructurii, după sosirea masivă a circa 70.000 de persoane dinspre Maroc la sfârșitul lunii iulie.
Ceuta cere ajutorul Uniunii Europene
Juan Jesus Vivas, președintele exclavei spaniole nord-africane Ceuta, a solicitat marți sprijinul Uniunii Europene pentru protejarea integrității teritoriale, după sosirea masivă a aproximativ 70.000 de persoane dinspre Maroc la sfârșitul lunii iulie, transmite AFP.
La puțin peste o lună de la acel episod, situația din Ceuta continuă să fie tensionată, susține Vivas. Președintele exclavei a vorbit despre această situație în fața jurnaliștilor aflați la Bruxelles și a descris teritoriul drept „oală sub presiune care poate exploda oricând”.
Vivas vrea o prezență europeană permanentă
Președintele Ceutei consideră necesară o implicare directă și de durată a Uniunii Europene în teritoriu. În acest sens, el a anunțat că va solicita o prezență europeană permanentă, cu implicarea agenției Frontex.
„vom cere să existe o prezență permanentă a Europei la Ceuta”, a declarat Juan Jesus Vivas, indicând în special rolul pe care l-ar putea avea agenția Frontex.
Vivas este membru al Partidului Popular, formațiune politică de dreapta din Spania. El a acuzat Marocul că s-a aflat în spatele celui mai recent aflux masiv de persoane care au ajuns în Ceuta, susținând că acest lucru s-ar fi întâmplat „prin acțiune sau prin omisiune”.
Președintele exclavei și-a susținut acuzația printr-o întrebare referitoare la amploarea mobilizării persoanelor care au ajuns în teritoriu.
„Credeți că 80.000 de persoane, 90.000 de persoane, 100.000 de persoane pot fi mobilizate fără ca Marocul și autoritățile marocane să își dea seama?”, a întrebat el.
Acuzațiile președintelui Ceutei la adresa Marocului
Vivas susține că problema nu se limitează la gestionarea fluxului de persoane, ci privește și ceea ce el consideră a fi o presiune exercitată asupra Ceutei, Spaniei și Europei.
El a acuzat Marocul că a recurs la „presiunea migrației pentru a pune în pericol integritatea teritorială a Ceutei, a Spaniei și a Europei”.
Vivas a calificat situația drept „intolerabilă” și a cerut un răspuns din partea Uniunii Europene, indicând și condiția pe care o consideră necesară pentru menținerea unei relații de cooperare cu Marocul.
„Această situație 'intolerabilă' trebuie să 'primească un răspuns ferm din partea Europei, care să spună Marocului că, dacă dorim o politică de cooperare fructuoasă și benefică, trebuie să plecăm de la respect, începând cu cel al frontierelor'”, a continuat el.
Discuții despre Ceuta la Bruxelles
Declarațiile lui Juan Jesus Vivas au fost făcute înaintea unei întâlniri programate la Bruxelles cu Magnus Brunner, comisarul european pentru problemele migrației, și Dubravka Suica, comisarul pentru Mediterana.
Cei doi responsabili europeni urmau să aibă, de asemenea, o întrevedere cu José Manuel Albares, șeful diplomației spaniole. Un purtător de cuvânt al executivului UE a precizat marți că discuțiile vor avea ca temă situația existentă în Ceuta.
Ce sprijin financiar solicită Ceuta
Pe lângă prezența permanentă a Europei în teritoriu, Vivas cere instituțiilor UE și sprijin financiar pentru Ceuta.
Președintele exclavei vrea ca fondurile europene să contribuie la plecarea definitivă a tuturor persoanelor care au intrat în teritoriu la sfârșitul lunii iulie. El solicită, de asemenea, bani pentru întărirea infrastructurilor din Ceuta.
Justiția spaniolă a deschis o anchetă
În paralel cu demersurile lui Vivas la Bruxelles, justiția spaniolă a deschis oficial luni o anchetă privind sosirea în Ceuta a zeci de mii de migranți la sfârșitul lunii iulie.
Ancheta vizează modul în care s-a produs acest aflux, iar justiția spaniolă a invocat indicii care sugerează „o gestionare incontestabilă favorizând” acest proces din partea Marocului.
Poziția exprimată de autoritățile judiciare spaniole este diferită de cea prezentată de premierul Pedro Sánchez în parlament.
Pedro Sánchez spune că nu are dovezi privind implicarea Marocului
Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a dat asigurări joi, în parlament, că nu are „nicio dovadă” a implicării Marocului în acest aflux brusc de migranți.