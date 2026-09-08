Rusia a trimis aproape 100 de tone de aur în China. Manevra prin care Putin reușește să ocolească sancțiunile

Rusia își mută tot mai mult comerțul cu aur către Asia, după ce sancțiunile occidentale au închis accesul metalului rusesc la marile centre financiare din Occident. Aproape 100 de tone de aur provenit din Rusia au ajuns în Hong Kong în primele șapte luni ale anului 2026, potrivit datelor comerciale citate de Financial Times.
Volumul reprezintă un record și este de aproape trei ori mai mare decât cel înregistrat în aceeași perioadă din 2025. Hong Kong a devenit astfel o verigă importantă în noul traseu al aurului rusesc către piața asiatică.
Aproape 100 de tone de aur au ajuns în Hong Kong
Datele privind comerțul din Hong Kong arată amploarea schimbării produse în ultimii ani. În perioada ianuarie-iulie 2026, teritoriul a importat aproape 100 de tone de aur de origine rusească.
Cantitatea este de aproximativ trei ori mai mare decât cea raportată în intervalul similar din 2025 și reprezintă un nivel record pentru perioada pentru care există date comparabile.
Creșterea vine după ce comerțul cu aur rusesc a fost puternic afectat de sancțiunile occidentale introduse după invazia pe scară largă a Ucrainei.
Hong Kong, noua poartă a aurului rusesc către China
În urma restricțiilor impuse de statele occidentale, Rusia și-a reorientat o parte importantă a exporturilor de metale prețioase către piețele asiatice.
Hong Kong joacă un rol tot mai important în acest circuit. Teritoriul nu a adoptat aceleași restricții occidentale asupra importurilor de aur rusesc, ceea ce a permis dezvoltarea unui flux comercial semnificativ.
Potrivit relatărilor din presa internațională, o mare parte din aurul care ajunge la Hong Kong este ulterior direcționată către China continentală. Astfel, teritoriul funcționează ca un important punct de tranzit și de procesare pentru comerțul cu metal prețios între Rusia și piața chineză.
De ce s-a schimbat traseul aurului rusesc
Înainte de sancțiunile occidentale, piețele financiare precum Londra aveau un rol major în comerțul internațional cu aur rusesc. După 2022, restricțiile au determinat Moscova să caute alternative.
Asia a devenit principala direcție pentru o parte importantă a exporturilor rusești de aur, iar China s-a transformat într-un partener esențial.
Hong Kong beneficiază în acest context de poziția sa strategică, de infrastructura financiară dezvoltată și de legăturile directe cu piața chineză.
Comerțul cu aur rusesc, în creștere accelerată
Datele comerciale arată cât de rapid s-a intensificat acest fenomen. Începând cu 2022, entitățile din Hong Kong au cumpărat aur rusesc în valoare de aproximativ 35 de miliarde de dolari, potrivit informațiilor citate de Financial Times.
În plus, volumul importat în primele șapte luni din 2026 a depășit deja cantitatea de aur rusesc livrată către Hong Kong pe parcursul întregului an 2025. Unele date indică faptul că Rusia a exportat aproximativ 85 de tone către Hong Kong în 2025.
Poate aurul rusesc să ajungă din nou în Occident?
Reorientarea comerțului către Asia ridică și probleme importante pentru sistemul occidental de sancțiuni.
Odată ce aurul rusesc intră în circuite comerciale internaționale prin intermediari și centre financiare asiatice, identificarea originii sale poate deveni mai complicată. Acest lucru creează dificultăți pentru instituțiile financiare, rafinării și companiile occidentale care trebuie să verifice proveniența metalului.
Presa internațională avertizează însă că existența acestui circuit nu înseamnă automat că aurul rusesc ajunge ilegal în Europa. Traseul documentat este, în principal, orientat către Hong Kong și China, iar eventualele reveniri ale metalului pe piețele occidentale depind de numeroși intermediari și de regulile aplicate în fiecare jurisdicție.
Explozia exporturilor de aur către Hong Kong este parte a unei schimbări economice mai ample. În urma sancțiunilor occidentale, Rusia și-a intensificat relațiile comerciale cu China și alte piețe asiatice.
Pentru Moscova, acest lucru înseamnă găsirea unor cumpărători și canale comerciale alternative. Pentru China și Hong Kong, creșterea fluxurilor de aur consolidează poziția Asiei în comerțul mondial cu metale prețioase.
Astfel, aproape 100 de tone de aur rusesc transportate către Hong Kong în doar șapte luni arată cât de mult s-a schimbat traseul comerțului cu aur după sancțiunile occidentale. Hong Kong a devenit una dintre principalele porți prin care aurul rusesc intră în circuitul asiatic, cu China continentală în centrul acestei noi rețele comerciale.