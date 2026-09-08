Rusia a trimis aproape 100 de tone de aur în China. Manevra prin care Putin reușește să ocolească sancțiunile

Publicat 8 sept. 2026, 15:15 Actualizat 8 sept. 2026, 15:19

Rusia își mută tot mai mult comerțul cu aur către Asia, după ce sancțiunile occidentale au închis accesul metalului rusesc la marile centre financiare din Occident. Aproape 100 de tone de aur provenit din Rusia au ajuns în Hong Kong în primele șapte luni ale anului 2026, potrivit datelor comerciale citate de Financial Times.

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