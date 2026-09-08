Român de 20 de ani, mort pe un șantier din Italia. Lucra fără forme legale și a fost electrocutat după ce a căzut de la 12 metri

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 sept. 2026, 10:37

Un român de 20 de ani a murit în Italia după ce a fost electrocutat în timp ce lucra pe acoperișul unei hale aflate în construcție. Inspectorii au stabilit că tânărul muncea fără forme legale, iar procurorii au deschis o anchetă pentru omor din culpă.

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