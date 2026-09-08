Român de 20 de ani, mort pe un șantier din Italia. Lucra fără forme legale și a fost electrocutat după ce a căzut de la 12 metri

Un român de 20 de ani a murit în Italia după ce a fost electrocutat în timp ce lucra pe acoperișul unei hale aflate în construcție. Inspectorii au stabilit că tânărul muncea fără forme legale, iar procurorii au deschis o anchetă pentru omor din culpă.
Un tânăr român de 20 de ani a murit în Italia după ce a fost electrocutat în timp ce lucra pe acoperișul unei hale aflate în construcție, în localitatea Barbarano Mossano, provincia Vicenza.
Potrivit primelor concluzii ale autopsiei, Riccardo Valentin Moraru ar fi căzut de pe acoperiș și, în încercarea de a se agăța, ar fi atins fire de înaltă tensiune. Căderea s-ar fi produs de la aproximativ 12 metri, conform presei străine.
Procurorii au deschis o anchetă pentru omor din culpă, deocamdată împotriva unor persoane necunoscute.
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Tânărul lucra fără contract de muncă
Riccardo lucra pentru o firmă externă și participa la extinderea unei hale din incinta companiei „ZinCol Italia”. Inspectoratul Muncii a stabilit că tânărul nu avea un contract de muncă înregistrat.
Părinții spun că fiul lor fusese recrutat în România de un antreprenor și dus în Italia pentru a lucra. Tatăl susține că îl avertizase pe acesta că Riccardo nu avea experiență pentru lucrul la înălțime și că se temea să urce pe acoperișuri.
„Fiul nostru a fost «recrutat» în România, unde ne-am întors să locuim pe 10 august. La noi se întâmplă des: a venit un antreprenor, conațional de-al nostru, și l-a adus în Italia. Riccardo era fericit, Italia, unde am locuit câțiva ani, îi rămăsese în suflet”, au povestit părinții.
Ultimul telefon către părinți, cu o oră înainte de tragedie
Familia spune că tânărul i-a sunat cu aproximativ o oră înainte de accident și era bucuros că urma să încheie munca în Barbarano Mossano.
„Riccardo ne-a sunat cu o oră înainte să se întâmple tragedia. Ne spunea că era foarte fericit, pentru că era ultima lui zi de muncă în Barbarano Mossano. «Vă sun în această seară», ne-a spus la despărțire. Și, în schimb, nu îl vom mai auzi niciodată”, au spus părinții.
Aceștia cer acum să afle exact ce s-a întâmplat și susțin că antreprenorul care îl recrutase nu i-a mai contactat după tragedie.
Biserica Ortodoxă și sindicatul Uil au început să strângă fonduri pentru repatrierea trupului tânărului în România.