Potrivit Ansa, tragedia s-a produs în jurul orei 11:30, pe via Ruggero Marturano nr. 8, în fața bisericii Don Orione. Cei doi, Daniliuc Tiberiu Mihai, 50 de ani, și Najahi Jaleleddine, 41 de ani, se aflau în nacela macaralei folosită pentru intervenții sub balcoanele unui apartament de la etajul zece. Al doilea braț al utilajului s-a rupt brusc, iar muncitorii au căzut în gol zeci de metri, murind pe loc.

Căderea nacelei și a brațului a străpuns copertina magazinului de anvelope Gammicchia, aflat la baza clădirii. În accident a fost rănit și Emanuele Parise, angajat al magazinului, de 35 de ani, care a suferit o fractură de sept nazal și a fost transportat la spitalul Villa Sofia. Mai mulți colegi aflați în zonă au scăpat teferi, anvelopele amortizând o parte din impact.

Ancheta, coordonată de procurorul adjunct Laura Vaccaro, a arătat că cei doi lucrau fără contract de muncă, informație confirmată și de rude.

Parchetul din Palermo a deschis un dosar pentru ucidere din culpă, vizând patronul firmei Edil Tech, precum și proprietarul apartamentului unde se executau lucrările. Aceștia vor putea participa prin experți proprii la autopsia programată luni, la Institutul de Medicină Legală al Policlinicii din Palermo.

Macaraua fusese închiriată de firma Edil Tech Costruzioni de la Agliuzza Sollevamenti. Autoritățile verifică acum starea utilajului, respectarea normelor de siguranță și existența echipamentelor individuale de protecție.

După accident, primarul din Palermo, Roberto Lagalla, a transmis un mesaj de solidaritate:

„Palermo se oprește astăzi și se unește în durere. Nu este acceptabil să se continue să se moară în timp ce se muncește.”

Şi preşedintele Regiunii Sicilia, Renato Schifani, a intervenit:

„Este o tragedie care reamintește necesitatea garantării siguranței la locul de muncă. Executivul regional lucrează la întărirea inspectoratelor și introducerea a 52 de noi posturi de control.”

Sindicatele Cgil, Cisl și Uil din Palermo, alături de Fillea Cgil, Filca Cisl și Feneal Uil, au anunțat o mobilizare comună pentru protejarea vieții lucrătorilor, condamnând seria de accidente mortale de muncă. Și liderii Cisal au reacționat ferm, cerând controale mai stricte și măsuri urgente din partea Inail și Inspectoratului Muncii.