Racheta a fost interceptată, conform publicației Times of Israel.

Hezbollah a anunțat că a vizat infrastructura militară israeliană din orașul Haifa, situat în nordul țării, în noaptea de joi spre vineri, însă, nu este însă clar dacă se referă la același atac.

Armata israeliană a precizat că, în cursul serii, a lovit aproximativ 10 lansatoare Hezbollah care au tras rachete spre nordul Israelului.

Aceste atacuri recente de represalii vin după cel mai intens bombardament israelian asupra Libanului de până acum în acest conflict, desfășurat miercuri, care s-a soldat cu peste 300 de morți. Ele au loc și în contextul unor discuții programate între Iran și Statele Unite în Pakistan, după ce părțile au convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni.

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat joi că a ordonat inițierea unor negocieri de pace cu Libanul, care ar putea include și dezarmarea Hezbollah.

Israelul a lansat o nouă ofensivă împotriva Hezbollah după ce gruparea a început atacurile asupra Israelului pe 2 martie.

Potrivit autorităților libaneze, raidurile israeliene au provocat moartea a aproximativ 1.900 de persoane și au dus la strămutarea a peste un milion de oameni.

De asemenea, surse apropiate Hezbollah susțin că cel puțin 400 de combatanți ai grupării au fost uciși, în timp ce aceasta a lansat sute de rachete și drone asupra Israelului.