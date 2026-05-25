Epidemia de Ebola scapă de sub control în Congo după incendierea unor centre medicale

Locuitori furioși din estul Republica Democratică Congo au atacat și incendiat un cort al unui centru medical destinat tratării pacienților infectați cu Ebola. Mai multe persoane suspectate de infectare au fugit. Incidentul a avut loc în orașul Mongbwalu, una dintre zonele aflate în centrul epidemiei care afectează provincia Ituri.

Potrivit medicilor locali, oameni revoltați au intrat vineri seara în clinica administrată de Medici fără frontiere și au incendiat un cort folosit pentru tratarea cazurilor suspecte și confirmate de Ebola. Deși nimeni nu a fost rănit, haosul creat a permis fuga a 18 persoane suspectate că ar fi infectate cu virusul mortal.

Directorul spitalului din Mongbwalu, dr. Richard Lokudi, a condamnat atacul și a avertizat că dispariția pacienților reprezintă un risc major pentru răspândirea bolii în comunitate. Acesta este al doilea atac asupra unui centru Ebola în doar câteva zile. Joi, o altă unitate medicală din orașul Rwampara a fost incendiată după ce rudelor unui pacient decedat li s-a interzis să preia trupul pentru înmormântare.

Autoritățile sanitare explică faptul că persoanele decedate din cauza Ebola rămân extrem de contagioase, iar manipularea trupurilor în cadrul funeraliilor poate accelera transmiterea virusului. Din acest motiv, procedurile de înmormântare sunt strict controlate de echipe specializate, măsuri care generează adesea tensiuni în comunitățile afectate.

Directorul general al Organizația Mondială a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anunțat că în RDC au fost identificate peste 900 de cazuri suspecte de Ebola, dintre care 101 confirmate . Potrivit acestuia, epidemia este probabil „mult mai extinsă” decât indică datele oficiale.

Situația este complicată și de faptul că actuala epidemie este provocată de tulpina rară Bundibugyo, pentru care nu există vaccin disponibil. Virusul s-a răspândit timp de mai multe săptămâni fără să fie detectat, în timp ce autoritățile testau pacienții pentru alte forme mai comune de Ebola.