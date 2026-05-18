Apariție rară a lui Klaus Iohannis, păzit de SPP, la Sibiu. Motivul pentru care a mers la biserică - VIDEO

Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, a participat duminică la ceremonia de confirmare organizată la Biserica Evanghelică „Sfânta Maria” din Sibiu.

Fostul șef al statului a luat parte la ceremonia unor adolescenți pe care i-a botezat. Klaus Iohannis a ajuns cu mașina până aproape de biserică și a fost însoțit de soția sa, Carmen Iohannis, dar și de agenți ai Serviciului de Protecție și Pază. La intrarea în biserică, cei doi au fost întâmpinați de Paul Jurgen Porr.

Ce înseamnă ceremonia de confirmare în biserica evanghelică

Confirmarea este un ritual important în bisericile evanghelice și marchează trecerea tinerilor către viața adultă în comunitatea religioasă. Ceremonia are loc, de regulă, în jurul vârstei de 14 ani, după o perioadă de pregătire religioasă și cursuri dedicate aprofundării credinței creștine, conform Turnulsfatului.ro. În cadrul slujbei, adolescenții își mărturisesc public credința și primesc binecuvântarea bisericii, gest care simbolizează asumarea conștientă a credinței și a rolului lor în comunitatea religioasă.

Cum se desfășoară ceremonia de confirmare

De obicei, ceremonia începe cu intrarea tinerilor în biserică, în haine festive, acompaniați de muzică de orgă sau de imnuri religioase. Slujba include lecturi din Biblie, predici și momente în care adolescenții răspund la întrebări legate de credință.

La final, confirmații recită împreună profesiunea de credință și primesc binecuvântarea pastorului. În multe comunități, ceremonia este urmată de o recepție organizată împreună cu familia și apropiații, unde tinerii primesc felicitări și cadouri.