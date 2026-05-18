Apariție rară a lui Klaus Iohannis, păzit de SPP, la Sibiu. Motivul pentru care a mers la biserică - VIDEO
Fostul președinte al României Klaus Iohannis. Sursa foto: Turnulsfatului.ro
Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, a participat duminică la ceremonia de confirmare organizată la Biserica Evanghelică „Sfânta Maria” din Sibiu.
Fostul șef al statului a luat parte la ceremonia unor adolescenți pe care i-a botezat. Klaus Iohannis a ajuns cu mașina până aproape de biserică și a fost însoțit de soția sa, Carmen Iohannis, dar și de agenți ai Serviciului de Protecție și Pază. La intrarea în biserică, cei doi au fost întâmpinați de Paul Jurgen Porr.
Ce înseamnă ceremonia de confirmare în biserica evanghelică
Confirmarea este un ritual important în bisericile evanghelice și marchează trecerea tinerilor către viața adultă în comunitatea religioasă. Ceremonia are loc, de regulă, în jurul vârstei de 14 ani, după o perioadă de pregătire religioasă și cursuri dedicate aprofundării credinței creștine, conform Turnulsfatului.ro. În cadrul slujbei, adolescenții își mărturisesc public credința și primesc binecuvântarea bisericii, gest care simbolizează asumarea conștientă a credinței și a rolului lor în comunitatea religioasă.
Cum se desfășoară ceremonia de confirmare
De obicei, ceremonia începe cu intrarea tinerilor în biserică, în haine festive, acompaniați de muzică de orgă sau de imnuri religioase. Slujba include lecturi din Biblie, predici și momente în care adolescenții răspund la întrebări legate de credință.
La final, confirmații recită împreună profesiunea de credință și primesc binecuvântarea pastorului. În multe comunități, ceremonia este urmată de o recepție organizată împreună cu familia și apropiații, unde tinerii primesc felicitări și cadouri.
Citește și:
- 12:55 - Remedii naturale care pot estompa firele albe. Trucuri simple pentru un păr cu aspect mai uniform și mai strălucitor
- 12:49 - Incendiu puternic la o hală de dezmembrări auto și la o casă din Maramureș. A fost emis mesaj Ro-Alert
- 12:33 - Spitalul de Psihiatrie Ștei, sancționat după confirmarea unui caz de hantavirus
- 12:02 - Aparate din bucătărie care îți pot crește factura la curent. Specialiștii recomandă scoaterea lor din priză
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News