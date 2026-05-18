Șofer de 21 de ani, prins cu 211 km/h în Mehedinți. A rămas fără permis pentru patru luni

Un tânăr de 21 de ani, cetățean austriac, a fost prins de polițiștii rutieri circulând cu 211 km/h pe un drum din județul Mehedinți. Șoferul a fost amendat cu peste 4.000 de lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 120 de zile.

Potrivit polițiștilor, tânărul a fost surprins de aparatul radar în timp ce circula cu viteză excesivă între localitățile Rogova și Vânju Mare. Pentru abaterea comisă, acesta a primit o amendă în valoare de 4.050 de lei. Pe lângă sancțiunea financiară, polițiștii au decis și suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 120 de zile.

Mai mulți șoferi au rămas fără permis în urma controalelor din weekend

Polițiștii din Mehedinți au desfășurat în weekend mai multe acțiuni pe drumurile naționale și județene din județ pentru depistarea șoferilor care nu respectă limitele legale de viteză. În urma controalelor, 13 șoferi au rămas fără permisele de conducere după ce au fost surprinși circulând cu viteză excesivă.