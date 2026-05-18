Se schimbă regulile pentru concediile medicale din 1 iunie. Cine sunt românii care vor fi plătiți și pentru prima zi

Noi excepții privind plata primei zile de concediu medical vor intra în vigoare de la 1 iunie 2026, după apariția unei noi legi în Monitorul Oficial.

Legea 64/2026, aprobată de Parlament și promulgată de președinte, modifică prevederile din OUG 91/2025 privind măsurile din sistemul de sănătate. Modificările schimbă modul în care este calculată indemnizația pentru concediul medical. Noua lege introduce mai multe excepții de la regula prin care prima zi de concediu medical nu era plătită în anumite situații.

Astfel, următoarele categorii de asigurați vor beneficia de plata integrală a primei zile de concediu medical:

pacienții cu boli cronice;

persoanele incluse în programele naționale de sănătate;

cei care necesită spitalizare de zi;

pacienții cu urgențe medico-chirurgicale.

Se schimbă și regula pentru concediile medicale fără întrerupere

Legea prevede și o modificare importantă pentru concediile medicale acordate fără întrerupere pentru același episod de boală. În aceste cazuri, indemnizația va fi redusă cu o singură zi, indiferent de numărul certificatelor medicale emise pentru aceeași afecțiune sau pentru complicațiile acesteia. Noua lege stabilește și alte situații în care nu se aplică reducerea indemnizației cu prima zi. Printre acestea se numără:

concediile și indemnizațiile pentru maternitate;

concediile pentru îngrijirea pacienților cu afecțiuni oncologice;

concediile și indemnizațiile de risc maternal acordate conform OUG 96/2003.

Cum se împart plățile între angajator și stat

Modificările țin cont și de măsurile introduse anterior prin OUG 91/2025, care urmăreau reducerea fraudelor legate de concediile medicale. În perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, plata indemnizațiilor pentru concediile medicale este împărțită între angajator și Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). Conform regulilor actuale:

angajatorul plătește indemnizația pentru zilele 2 – 6 ale concediului medical;

FNUASS acoperă plata începând cu ziua a 7-a și până la recuperarea completă.

În cazul concediilor suportate integral din FNUASS, prima zi nu este plătită.

Guvernul anunță controale mai stricte pentru concediile medicale

Noua lege prevede și verificări mai riguroase asupra certificatelor medicale. Guvernul a transmis că, dacă în urma controalelor sunt descoperite nereguli în eliberarea concediilor medicale, asigurații nu vor beneficia de indemnizația aferentă perioadei respective.