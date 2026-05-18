Consultări cruciale la Cotroceni: ce variante de premier se află pe masa lui Nicușor Dan

Sursă: Realitatea PLUS

Delegațiile partidelor vin pe rând la Nicușor Dan! Atenția în cadrul acestor discuții și marea întrebare este: cine va fi viitorul premier al României. Nicușor Dan a menționat ca nu va desemna un premier fără o majoritate clară, iar, potrivit unor surse, Delia Velculescu este favorita acestuia pentru funcția de premier.

În prezent sunt vehiculate, pe surse, mai multe nume de viitor prim-ministru al României. Chiar și Delia Velculescu este în cărți pentru această funcție, o variantă care este luată în considerare de către președintele Nicușor Dan.

La Palatul Cotroceni au loc astăzi consultări decisive între președintele României, Nicușor Dan, și delegațiile tuturor partidelor politice reprezentate în Parlament. Discuțiile urmăresc conturarea unei majorități care să permită desemnarea unui nou premier, în contextul unei crize politice accentuate.

Președintele a transmis deja câteva linii clare: nu va desemna un prim-ministru în absența unei majorități parlamentare stabile, iar viitorul guvern nu va include AUR, partid condus de George Simion, care urmează să participe și el la consultări în cursul zilei.

Totodată, șeful statului a precizat că varianta unui premier tehnocrat nu este preferată în acest moment, deși astfel de opțiuni au fost discutate în spațiul public.

Numele vehiculate pentru funcția de premier

Înaintea consultărilor, partidele au lăsat să circule mai multe propuneri, atât politice, cât și tehnocrate.

Variante politice:

Sorin Grindeanu – susținut din interiorul PSD, fiind una dintre opțiunile discutate de liderii social-democrați.

Cătălin Predoiu – nume luat în calcul în PNL, în contextul negocierilor interne ale liberalilor. Variante tehnocrate

Deși președintele nu favorizează această soluție, în spațiul public au apărut câteva nume:

Alexandru Nazare , fost ministru de finanțe.

Radu Burnete , consilier prezidențial în echipa lui Nicușor Dan.

Matei Șerban , director în cadrul BNR.

Miza zilei: formarea unei majorități

Consultările de astăzi vor clarifica pozițiile fiecărui partid și vor arăta dacă se poate contura o majoritate funcțională pentru viitorul guvern. În lipsa acesteia, procesul de desemnare a premierului riscă să se prelungească, amplificând incertitudinea politică.

Întrebarea centrală rămâne: cine va fi premierul desemnat de președintele Nicușor Dan? Răspunsul depinde de negocierile din următoarele ore și de disponibilitatea partidelor de a construi o formulă guvernamentală stabilă.