Angajații Guvernului, în grevă japoneză după scandalul declarațiilor Oanei Gheorghiu
Grevă
Angajații Guvernului intră în grevă japoneză, în această dimineață, supărați de declarațiile făcute de vicepremierul Oana Gheorghiu.
Angajații guvernului anunță că intră în grevă japoneză. Asta pentru că - spun ei - se simt jigniți de o declarație făcută de Oana Gheorghiu.
Noni Iordache, liderul sindicaliștilor, a anunțat această grevă japoneză după ce Oana Gheorghiu i-ar fi acuzat că sunt "un instrument politic".
În exclusivitate aici la Realitatea Plus, Noni Iordache i-a transmis Oanei Gheorghiu că, de fapt, ea este cea care respectă toate ordinele pe care le dă Ilie Bolojan.
Mai mult decât atât, acesta a spus că este o dublă măsură a guvernului, în contextul în care salariile au fost majorate în zeci de companii, în timp ce pentru cei care lucrează în guvern nu se găsesc bani.
"Noi niciodată n-am făcut politică, nu facem politică, nu este acesta rolul nostru și să îi reamintim Oanei Gheorghiu că dumneaei este un instrument politic", a transmis sindicalistul.
Realitatea PLUS i-a cerut un punct de vedere Oanei Gheorghiu după declarațiile pe care le-a făcut Noni Iordache, însă până la acest moment nu am primit niciun fel de răspuns.
