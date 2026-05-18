Angajații Guvernului, în grevă japoneză după scandalul declarațiilor Oanei Gheorghiu

Sursă: Realitatea PLUS

Angajații guvernului anunță că intră în grevă japoneză. Asta pentru că - spun ei - se simt jigniți de o declarație făcută de Oana Gheorghiu.

Noni Iordache, liderul sindicaliștilor, a anunțat această grevă japoneză după ce Oana Gheorghiu i-ar fi acuzat că sunt "un instrument politic".

În exclusivitate aici la Realitatea Plus, Noni Iordache i-a transmis Oanei Gheorghiu că, de fapt, ea este cea care respectă toate ordinele pe care le dă Ilie Bolojan.

Mai mult decât atât, acesta a spus că este o dublă măsură a guvernului, în contextul în care salariile au fost majorate în zeci de companii, în timp ce pentru cei care lucrează în guvern nu se găsesc bani.

"Noi niciodată n-am făcut politică, nu facem politică, nu este acesta rolul nostru și să îi reamintim Oanei Gheorghiu că dumneaei este un instrument politic", a transmis sindicalistul.

Realitatea PLUS i-a cerut un punct de vedere Oanei Gheorghiu după declarațiile pe care le-a făcut Noni Iordache, însă până la acest moment nu am primit niciun fel de răspuns.