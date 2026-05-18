Cinci persoane, inclusiv doi copii, au murit în urma unor atacuri israeliene în sudul Libanului

Cel puțin cinci persoane, printre care doi copii, și-au pierdut viața duminică în urma unor noi atacuri aeriene israeliene asupra sudului Libanului, în ciuda prelungirii armistițiului convenit după negocieri bilaterale, proces contestat de Hezbollah, informează AFP.

Potrivit unui bilanț preliminar transmis de Ministerul Sănătății din Liban, trei persoane au murit în localitatea Tayr Felsay, iar alte două în Tayr Debba. Printre victime se numără și doi copii, câte unul în fiecare dintre cele două localități. În plus, alte 15 persoane au fost rănite în urma raidurilor.

Anterior, atacurile au vizat și zonele Nabatieh și Tyr, precum și localitatea Sohmor din Valea Bekaa, situată în estul Libanului, potrivit agenției oficiale de presă ANI.

În contextul escaladării tensiunilor, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, la începutul ședinței săptămânale de guvern, că Israelul își continuă eforturile de apărare a comunităților sale din apropierea frontierei.

„Protejăm comunitățile israeliene, dar ne confruntăm cu un inamic care încearcă permanent să se adapteze și să găsească noi modalități de atac”, a afirmat Netanyahu.

Premierul israelian a atras atenția asupra utilizării, în ultimele săptămâni, de către Hezbollah, a dronelor FPV cu fibră optică — dispozitive de cost redus, controlate de la distanță, folosite pentru a lovi ținte israeliene.

„În prezent, provocarea este neutralizarea dronelor FPV”, a spus liderul israelian, referindu-se la aceste aparate care oferă operatorilor o experiență de pilotaj în timp real.

Un oficial militar israelian a declarat că Hezbollah ar fi lansat aproximativ 200 de proiectile asupra Israelului și a forțelor israeliene din Liban pe parcursul weekendului.

La rândul său, Hezbollah a revendicat duminică mai multe atacuri împotriva trupelor israeliene desfășurate în sudul Libanului.

Între timp, Statele Unite au anunțat vineri, în urma celei de-a doua zile de negocieri desfășurate la Washington între reprezentanți israelieni și libanezi, prelungirea cu încă 45 de zile a armistițiului intrat în vigoare pe 17 aprilie și care urma să expire duminică.

Hezbollah respinge însă aceste discuții, primele contacte de acest tip dintre cele două state după mai multe decenii, în condițiile în care Israelul și Libanul nu au relații diplomatice.

Printre subiectele centrale ale negocierilor se află și tema sensibilă a dezarmării Hezbollah, măsură pe care organizația șiită o respinge categoric.