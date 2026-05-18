SindFISC lansează proteste la nivel național și cere recunoașterea rolului angajaților din sistemul finanțelor publice

Sindicatul Național Finanțe Publice (SindFISC) lansează luni campania națională de acțiuni de protest 'Valoarea noastră - în lege!', demers sindical prin care atrage atenția asupra necesității recunoașterii rolului, responsabilităților și importanței profesiei lor.

Sindicatul Național Finanțe Publice (SindFISC) dă startul luni campaniei naționale de proteste intitulată „Valoarea noastră – în lege!” , prin care își propune să atragă atenția asupra importanței profesiei și a necesității unei recunoașteri adecvate a responsabilităților asumate de angajații din domeniu.

Demersul vine în contextul elaborării unei noi legi a salarizării unitare, sindicaliștii solicitând o poziționare corectă și echitabilă a profesiei în ierarhia sistemului public. Reprezentanții SindFISC susțin că nivelul de salarizare și statutul profesional ar trebui să reflecte standardele ocupaționale, gradul de responsabilitate și constrângerile specifice activității desfășurate.

În cadrul unei conferințe de presă programate luni, reprezentanții sindicatului vor prezenta principalele probleme sistemice cu care se confruntă angajații din Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate.

Totodată, aceștia vor explica impactul pe care lipsa unui cadru legislativ adecvat îl are asupra funcționării administrației financiar-fiscale și vamale, a sistemului de reglementare a jocurilor de noroc, precum și asupra capacității statului de a colecta eficient veniturile la buget.