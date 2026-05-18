USR și-a anunțat delegația pentru discuțiile cu Nicușor Dan: cine îl însoțește pe Dominic Fritz la consultările de la Cotroceni

Sursă: Realitatea PLUS

USR a făcut publică componența delegației cu care va merge la consultările de astăzi, de la Palatul Cotroceni.

Din delegația USR care merge astăzi la consultările de la Cotroceni fac parte: președintele partidului, Dominic Fritz, ministrul Mediului Diana Buzoianu, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Apărării și, totodată, vicepremierul Radu Miruță, senatorul Violeta Alexandru, deputatul Radu Mihaiu, care îndeplinește și funcția de vicepreședinte al USR.

USR va ajunge la Palatul Cotroceni la ora 12.00 și va sta față în față cu președintele Nicușor Dan.

Primul partid care va purta discuții cu șeful statului pe tema viitorului guvern este Partidul Social Democrat.