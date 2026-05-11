17 americani evacuați de pe nava MV Hondius, în drum spre SUA: doi dintre ei sunt în izolare

Sursă: Realitatea.Net

Șaptesprezece americani evacuați de pe nava MV Hondius se aflau luni în drum spre Statele Unite, a anunțat Departamentul american al Sănătății. Doi dintre pasageri sunt transportați în unități speciale de izolare biologică, ca măsură suplimentară de precauție.

Departamentul american al Sănătății a confirmat luni că 17 cetățeni americani evacuați de la bordul navei MV Hondius au fost îmbarcați într-un avion cu destinația Statele Unite.

Potrivit instituției, doi dintre pasageri sunt transportați în „unități de izolare biologică ale avionului”, o măsură aplicată „din precauție suplimentară”.

„Un pasager prezintă în prezent simptome ușoare, iar alt pasager a fost testat ușor pozitiv PCR cu virusul tulpinii din Anzi”, a transmis Departamentul Sănătății într-un mesaj publicat pe platforma X.

Autoritățile americane nu au oferit detalii suplimentare despre starea celorlalți pasageri sau despre circumstanțele evacuării de pe MV Hondius, însă au precizat că monitorizează situația medicală a tuturor persoanelor aflate la bordul aeronavei.