Nicuşor Dan, gazda reuniunii privind Coridorul Vertical de Gaz: ”Diversificarea surselor de aprovizionare şi a rutelor de tranzit nu este opţională”
Nicusor Dan. FOTO: Facebook
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a găzduit, luni, reuniunea privind Coridorul Vertical de Gaz, la care au participat reprezentanţii Bulgariei, Greciei, Republicii Moldova, Ucrainei, Serbiei, Ungariei, Slovaciei, Macedoniei de Nord, Albaniei.
În cadrul acestor discuții, liderii europeni au agreat faptul că ”diversificarea surselor de aprovizionare şi a rutelor de tranzit nu este opţională, ci reprezintă o necesitate strategică”.
”Am organizat astăzi, în marja reuniunii Comunității Politice Europene de la Erevan, un eveniment de nivel înalt dedicat Coridorului Vertical de Gaze și rolului acestuia în consolidarea securității energetice regionale în actualul context geopolitic. Discuția a adus la aceeași masă lideri din Bulgaria, Serbia, Grecia, Moldova și Ucraina. Am agreat cu toții că diversificarea surselor de aprovizionare și a rutelor de tranzit nu este opțională, ci reprezintă o necesitate strategică”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.
Potrivit liderului de la Cotroceni, creșterea rezilienței energetice este o prioritate de maximă importanță, iar România aduce o contribuție substanțială acestui demers prin poziția geografică, infrastructura dezvoltată și un angajament ferm față de parteneriatul transatlantic”.
Citește și:
- 11:28 - PSD se așteaptă la 265 de voturi pe moțiunea de cenzură - SURSE
- 11:25 - Miting „spontan” la comandă. Cum a orchestrat PNL „manifestarea populară” pentru salvarea lui Bolojan
- 11:22 - Anca Alexandrescu, înainte de moțiune: „Bolojan e un dictator, se agață cu disperare de putere!”
- 11:20 - Angajații Apelor Române ies în stradă: angajații reclamă lipsa dialogului social și salariile mici
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News