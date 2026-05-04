Nicuşor Dan, gazda reuniunii privind Coridorul Vertical de Gaz: ”Diversificarea surselor de aprovizionare şi a rutelor de tranzit nu este opţională”

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a găzduit, luni, reuniunea privind Coridorul Vertical de Gaz, la care au participat reprezentanţii Bulgariei, Greciei, Republicii Moldova, Ucrainei, Serbiei, Ungariei, Slovaciei, Macedoniei de Nord, Albaniei.

În cadrul acestor discuții, liderii europeni au agreat faptul că ”diversificarea surselor de aprovizionare şi a rutelor de tranzit nu este opţională, ci reprezintă o necesitate strategică”.

”Am organizat astăzi, în marja reuniunii Comunității Politice Europene de la Erevan, un eveniment de nivel înalt dedicat Coridorului Vertical de Gaze și rolului acestuia în consolidarea securității energetice regionale în actualul context geopolitic. Discuția a adus la aceeași masă lideri din Bulgaria, Serbia, Grecia, Moldova și Ucraina. Am agreat cu toții că diversificarea surselor de aprovizionare și a rutelor de tranzit nu este opțională, ci reprezintă o necesitate strategică”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Potrivit liderului de la Cotroceni, creșterea rezilienței energetice este o prioritate de maximă importanță, iar România aduce o contribuție substanțială acestui demers prin poziția geografică, infrastructura dezvoltată și un angajament ferm față de parteneriatul transatlantic”.