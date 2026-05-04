Româncă răpită în Austria de fostul iubit: suspectul, cercetat pentru lipsire de libertate după ce a fost oprit în Ungaria

O tânără de 26 de ani ar fi fost răpită de fostul partener, în ciuda unui ordin de protecție emis împotriva acestuia. Incidentul a declanșat o intervenție rapidă a autorităților, finalizată cu oprirea celor doi pe teritoriul Ungaria.

Răpire pe autostradă, în plină zi

Potrivit informațiilor oficiale, incidentul s-a petrecut în orașul Linz, unde femeia ar fi fost luată cu forța de fostul iubit, un bărbat de 28 de ani din România. Totul s-a întâmplat în seara zilei de 1 mai, pe o autostradă, în condiții care ridică semne serioase de întrebare privind siguranța victimei.

Un prieten al tinerei, cetățean austriac, a alertat imediat poliția, ceea ce a permis declanșarea unei acțiuni rapide de localizare.

Ordin de protecție ignorat

Anchetatorii au stabilit că bărbatul era deja vizat de un ordin de protecție provizoriu, care îi interzicea să se apropie de victimă. Documentul era valabil în perioada 28 aprilie - 3 mai 2026, însă acesta ar fi încălcat măsura și ar fi forțat-o pe femeie să îl însoțească spre România.

Cazul a fost adus în atenția autorităților române printr-o informare transmisă către IPJ Sibiu de către poliția austriacă.

Opriți înainte de a ajunge în țară

În urma cooperării internaționale, cei doi au fost interceptați și opriți pe teritoriul Ungariei, înainte ca situația să escaladeze. Circumstanțele exacte ale intervenției nu au fost făcute publice, însă femeia a fost pusă în siguranță.

Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal de către IPJ Mureș, acesta fiind cercetat pentru infracțiunea de lipsire de libertate. Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili toate detaliile și modul în care s-a produs răpirea.