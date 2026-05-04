Bolojan își face campanie înainte de votul pe moțiune: manifestații promovate agresiv pe internet

Sursă: Realitatea PLUS

Pe grupurile PNL circulă o informație potrivit căreia s-ar organiza manifestări pentru susținerea lui Ilie Bolojan în această seară, de la ora 18.00, în Piața Victoriei.

Este o postare ce circulă de azi dimineață pe grupurile PNL și ale susținătorilor lui Ilie Bolojan.

Conform acestei postări, astăzi, la ora 18.00, Ilie Bolojan ar urma să ajungă în Piața Victoriei pentru a fi alături de cei care îl susțin, fix cu o zi înainte de moțiunea de cenzură de marți, din Parlamentul României.

Nu există precedente în care Ilie Boloșan să fi participat public la întâlniri cu susținătorii sau la evenimente alături de cetățeni, iar informația privind o astfel de apariție este pentru prima dată vehiculată în spațiul public. Deocamdată nu este clar care este motivul acestei mișcări și cui se adresează ea. Contextul este cu atât mai relevant cu cât situația apare cu doar o zi înainte ca Parlamentul României să discute soarta sa.