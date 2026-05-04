Cutremur în Filipine: Insula Samar, zguduită de un seism de 6 grade pe scara Richter

Un cutremur cu magnitudinea 6 a avut loc luni pe Insula Samar, în centrul Filipinelor, a anunțat Institutul american de geofizică USGS, citat de AFP. Seismul s-a produs la ora locală 14.09 (10.09, ora României), la o adâncime de 73,3 kilometri.

Un reprezentant al poliției locale a declarat pentru AFP că, până în acest moment, nu au fost semnalate persoane rănite. „Aici, la comisariat, una dintre grinzile care susțin acoperișul s-a rupt (...). Am văzut imobile clătinându-se”, a precizat acesta, adăugând că el și colegii săi au rămas în exterior de teama unor replici.

Filipinele se află pe Centura de Foc a Pacificului, o regiune cu activitate seismică intensă, unde cutremurele sunt frecvente. În octombrie, Insula Mindanao a fost lovită de două seisme puternice, de magnitudinea 7,4 și 6,7, soldate cu opt morți. Acestea au urmat unui cutremur de 6,9 produs cu câteva zile înainte, care a provocat 76 de decese și a avariat 72.000 de locuințe în provincia Cebu, potrivit datelor guvernamentale.