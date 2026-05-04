Miting „spontan” la comandă. Cum a orchestrat PNL „manifestarea populară” pentru salvarea lui Bolojan

Sursă: Realitatea.net

Miting „spontan” sub comandă politică

În timp ce guvernul se clatină sub presiunea moțiunii de cenzură, disperarea politică a atins noi culmi ieri seară, printr-o manifestație care a ridicat serioase semne de întrebare asupra respectării legii. Deși prezentată drept o reacție „spontană” de susținere a premierului Ilie Bolojan , adunarea din fața sediului guvernului a fost, conform unor surse bine informate, o acțiune atent coordonată din laboratoarele PNL. Fără a deține vreo aprobare legală de la Primărie, mulțimea s-a strâns sub pretextul unei revolte civice, mascând de fapt o mobilizare de partid menită să creeze iluzia unei susțineri populare care, în realitate, pălește în fața nemulțumirii generale din țară.

Semnalul lui Ciprian Ciucu și mobilizarea de sector

În spatele cortinei de „cetățeni îngrijorați” s-au aflat, în realitate, structurile de partid ale organizațiilor de sector din Capitală. Sursele indică faptul că semnalul mobilizării ar fi fost dat chiar de Ciprian Ciucu, acesta activând rețelele de membri pentru a umple strada în beneficiul imaginii premierului. Pentru a întări acest scenariu de PR politic, primarul Sectorului 6 nu s-a sfiit să apară personal printre manifestanți, validând prin prezența sa o adunare care, în orice alt context legal, ar fi fost considerată o încălcare flagrantă a normelor privind adunările publice. Această implicare directă trădează o încercare forțată de a legitima mandatul lui Bolojan prin figuri politice locale, folosind subordonații de partid pe post de „popor”.

Legea, ignorată în numele supraviețuirii politice

Gravitatea situației rezidă în dublul standard aplicat de actuala putere: în timp ce românii care ies să protesteze împotriva taxelor sunt adesea intimidați, „spontanii” PNL-iști au ocupat spațiul public fără nicio teamă de repercusiuni. Lipsa unei autorizații oficiale nu a reprezentat un impediment pentru tabăra Bolojan-Ciucu, demonstrând că regulile administrative sunt opționale atunci când miza este supraviețuirea la Palatul Victoria. Această manevră de ultim moment, cu figuranți mobilizați prin rețelele de sector, nu face decât să adâncească prăpastia dintre clasa politică și cetățenii reali, care privesc cu cinism cum liderii PNL preferă spectacolul de stradă în locul soluțiilor pentru criza economică pe care au generat-o.