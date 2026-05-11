Curs valutar interbancar, 11 mai 2026. Leul la început de săptămână. Ce crede BNR despre scenariul ajungerii euro la 6 lei

Leul a câștigat teren față de euro la început de săptămână, moneda europeană tranzacționându-se luni dimineață la 5,21 lei pe piața interbancară, sub cursul de referință de 5,23 lei/euro anunțat vineri de Banca Națională a României.

Revenirea leului vine după o perioadă de deprecieri accelerate. Euro a înregistrat patru creșteri consecutive la niveluri record în fața leului:

30 aprilie 2026: 5,1417 lei/euro

4 mai 2026: 5,1998 lei/euro

5 mai 2026: 5,2180 lei/euro

6 mai 2026: 5,2688 lei/euro, cel mai ridicat nivel din istorie

În total, euro s-a apreciat cu 3,5% față de leu între 28 aprilie, când BNR anunța un curs de 5,0937 lei/euro, și 6 mai 2026, pe fondul acutizării crizei politice din România. Moneda europeană a rămas la nivelul de 5,26 lei atât miercuri, cât și joi, pe piața interbancară, după care a început să scadă: vineri, 8 mai, BNR a anunțat un curs de referință de 5,2364 lei/euro, față de 5,2661 lei/euro în ziua precedentă, conform Economica.

BNR: „Suntem cu toții în aceeași barcă"

În pofida ușoarei stabilizări, BNR avertizează că volatilitatea cursului va continua. Purtătorul de cuvânt al instituției, Dan Suciu, a declarat joi că tensiunile din piață ar putea persista până la apariția unor semnale clare privind stabilitatea politică și financiară a României.

„E o perioadă de instabilitate, ea se simte de piețe, e o perioadă tulbure. Sunt multe răspunsuri pe care piețele le așteaptă din partea situației politice și financiare din România. În perioada următoare probabil vom asista la variații ale cursului, probabil în ambele direcții", a spus Dan Suciu, prezent la un simpozion de educație financiară.

Întrebat dacă există riscul atingerii pragului de 6 lei pentru un euro, oficialul BNR a evitat să avanseze cifre concrete: „Dați-mi voie să nu mai fac alte comentarii, e o situație în care orice cuvânt poate fi interpretat pe piețe. Suntem cu toții, până la urmă, în aceeași barcă în care ne dorim un curs cât mai rezonabil", a explicat Dan Suciu.