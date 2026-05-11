Pastor cunoscut, atacat în propria casă, la Zalău. Poliția îl caută pe agresor
Poliție/ Arhivă foto
Momente de panică în Zalău, acolo unde un pastor cunoscut a fost atacat chiar în propria casă. Agresorul a fugit imediat după scenele violente, iar polițiștii au pornit o adevărată cursă contracronometru pentru a-l prinde. Atenție, vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
Din primele informații, vecinii au fost cei care au auzit agitația, iar la scurt timp au fost chemate echipajele de intervenție. Bărbatul rănit a primit îngrijiri medicale și a fost transportat de urgență la spital pentru investigații.
Suspectul a fost găsit și reținut după mai multe verificări. Autoritățile încearcă să stabilească exact motivul conflictului și cum s-a ajuns la scenele șocante din casa pastorului.
Citește și:
- 17:34 - Fost ministru PSD: ”Vrem aceeași coaliție, dar alt premier. Nu înțelegem de ce cei din PNL în vor doar pe Bolojan” -VIDEO
- 17:15 - Consultări pentru Guvern. Care sunt cerințele președintelui Nicușor Dan?
- 17:07 - Tanczos Barna, întâlnire cu Ilie Bolojan, la Ministerul Agriculturii. Discuții cruciale privind viitorul fermierilor
- 16:59 - Accident grav pe centura de Est a Clujului: un mort și un rănit după impactul dintre o mașină și o cisternă
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News