Pastor cunoscut, atacat în propria casă, la Zalău. Poliția îl caută pe agresor

Momente de panică în Zalău, acolo unde un pastor cunoscut a fost atacat chiar în propria casă. Agresorul a fugit imediat după scenele violente, iar polițiștii au pornit o adevărată cursă contracronometru pentru a-l prinde. Atenție, vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

Din primele informații, vecinii au fost cei care au auzit agitația, iar la scurt timp au fost chemate echipajele de intervenție. Bărbatul rănit a primit îngrijiri medicale și a fost transportat de urgență la spital pentru investigații.

Suspectul a fost găsit și reținut după mai multe verificări. Autoritățile încearcă să stabilească exact motivul conflictului și cum s-a ajuns la scenele șocante din casa pastorului.