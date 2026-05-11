Tudorel Stoica, căpitanul Stelei '86, este ignorat de statul român: „Pensia mea? E vai de capul ei! Mi-e și rușine”

La aproape patru decenii de la cucerirea Cupei Campionilor Europeni, fotbaliștii Stelei București din 1986 continuă să se lupte pentru recunoașterea oficială a performanței lor istorice. „Recunoașterea pentru această realizare nu este încă deplină", a declarat Gabi Balint (63 de ani) într-o intervenție în Parlament, rezumând frustrarea unei întregi generații.

Spre deosebire de campionii olimpici, mondiali sau europeni din alte sporturi, care beneficiază de rente viagere pe viață, foștii campioni ai Europei la fotbal au rămas, în mare parte, fără nicio indemnizație de merit din partea statului.

Nici fostul senator Anghel Iordănescu, jucător și antrenor secund la finala de la Sevilla, nu a reușit să rezolve această problemă din interiorul Parlamentului. După decesul lui Emeric Ienei, doar trei fotbaliști ai Stelei '86 mai figurează în registrul indemnizațiilor de merit: Adrian Bumbescu, Ștefan Iovan și Mihai Majearu.

Pensia de 2.190 de lei a fostului căpitan al Stelei '86

Tudorel Stoica (71 de ani), căpitanul legendar al Stelei, absent de la finala de la Sevilla din cauza unei suspendări, a evoluat pentru club între 1974 și 1989, perioadă în care a cucerit șapte titluri de campion și cinci Cupe ale României. Fostul mijlocaș, trecut în rezervă din Armată cu gradul de maior, trăiește acum cu o pensie de doar 2.190 de lei.

„Ce să mai taie din ea?, că e vai de capul ei! Mi-e și rușine: 2.190 de lei!", a mărturisit Stoica, conform iamsport.ro, adăugând că nici indemnizația de merit nu o primește: „Nu era o avere, vreo 6.000 de lei lunar. Dar mi-ar fi prins bine, de ce să mint?!".

Deși premiați de Nicolae Ceaușescu pe 12 mai 1986 și decorați ulterior cu Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a de președintele Traian Băsescu în 2008, fotbaliștii spun că gesturile simbolice nu înseamnă nimic concret. „A fost doar o altă diplomă... De diplome și de felicitări suntem sătui!", a punctat Stoica.

Un proiect de lege, ultima speranță

În 2024, membrii generației Sevilla, în frunte cu Tudorel Stoica, Gabi Balint și Miodrag Belodedici, au militat activ pentru includerea tuturor câștigătorilor Cupei Campionilor Europeni pe lista beneficiarilor de indemnizații de merit. Demersul a eșuat, întrucât era necesară modificarea legii.

Acum, deputatul AUR Ciprian Paraschiv a anunțat că va depune un proiect legislativ prin care toți componenții echipei Steaua '86 să primească indemnizație de merit din partea statului român, un pas care ar putea, în sfârșit, să repare o nedreptate care durează de aproape patru decenii.