Metallica cântă miercuri pe Arena Națională. Jandarmeria impune măsuri stricte de securitate pentru fani. Tot ce trebuie să știi înainte de concert

Sursă: realitatea.net

Concertul trupei Metallica – M72 World Tour, programat miercuri seară pe Arena Națională din București, se va desfășura sub supraveghere sporită a Jandarmeriei Capitalei, care a pregătit un dispozitiv amplu de ordine publică alături de organizatori.

Spectacolul începe la ora 20:30, însă porțile pentru publicul general se deschid de la ora 16:00. Accesul se face pe bază de bilet sau invitație, prin trei puncte de intrare: Bd. Basarabia, Str. Maior Ion Coravu și Bd. Pierre de Coubertin. Deținătorii de bilete Early Entry pot intra în complexul sportiv începând cu ora 12:00, exclusiv prin Str. Maior Ion Coravu, iar accesul în arenă devine posibil de la ora 15:45.

Pentru siguranța participanților, autoritățile vor aplica măsuri specifice de control pirotehnic și antiterorist asupra persoanelor și autovehiculelor, cu scopul de a preveni introducerea obiectelor interzise în incintă. Jandarmii vor fi prezenți atât în zona stadionului, cât și pe traseele de acces și ieșire.

„Precizăm faptul că, prin grija Societății de Transport București, programul de circulație al tuturor mijloacelor de transport în comun care defluiesc din zona stadionului va fi prelungit. Pentru informații suplimentare accesați link-ul: https://www.stb.ro/info . Organizatorul evenimentului informează că în zona de concert NU VA FI PERMIS accesul cu: băuturi și produse alimentare achiziționate din afara perimetrului locației, obiecte din sticlă (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante), doze de aluminiu, conserve, artificii, bannere susținute de bețe, sprayuri, lasere, scaune, arme, obiecte contondente, laptopuri, mini-ventilatoare, lanțuri, umbrele, animale de companie, rucsacuri, căști de motociclist, bagaje voluminoase mai mari decât o coală A4, selfie stick-uri, binocluri, aparate foto profesionale, aparate de înregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro, biciclete, motociclete, trotinete și skateboards. Accesul copiilor de orice vârstă presupune achiziționarea unui bilet la preț întreg pentru aceștia. Accesul minorilor cu vârsta sub 16 ani este posibil doar dacă sunt însoțiți de un adult posesor de bilet propriu. Un adult poate însoți maximum 4 minori”, precizează Jandarmeria Capitalei.

Ce nu ai voie să aduci la concert

Organizatorul interzice accesul cu o listă extinsă de obiecte, printre care:

Băuturi și alimente din afara perimetrului

Obiecte din sticlă, doze de aluminiu, conserve

Artificii, sprayuri, lasere, arme sau obiecte contondente

Rucsacuri, bagaje mai mari decât o coală A4

Aparate foto profesionale, camere GoPro sau dispozitive de înregistrare

Selfie stick-uri, binocluri, umbrele, mini-ventilatoare

Biciclete, trotinete, motociclete sau skateboards

Animale de companie

Copiii de orice vârstă au nevoie de bilet la preț întreg, iar minorii sub 16 ani pot participa doar însoțiți de un adult cu bilet propriu. Un adult poate însoți maximum 4 minori.

Recomandări pentru participanți

Jandarmeria îndeamnă fanii să vină din timp, să folosească transportul în comun sau ride sharing și să evite conflictele. STB anunță că programul mijloacelor de transport din zona stadionului va fi prelungit după eveniment, detalii pe stb.ro/info.

De asemenea, autoritățile avertizează că zborurile cu drone deasupra Bucureștiului fără autorizație se sancționează cu amenzi între 2.000 și 40.000 de lei, iar participarea la eveniment cu arme, materiale explozive sau substanțe iritante constituie infracțiune.