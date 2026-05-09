Ucigașul fetei de 18 ani din Bihor, dus la reconstituire. Bărbatul și-a recunoscut fapta

Sursă: Realitatea.net

Ucigașul fetei de 18 ani a fost dus la locul crimei pentru reconstituirea faptei. Ciobanul a fost găsit într-un lan de rapiță! Este vorba despre un individ care a fost condamnat și în trecut pentru crimă și tâlhărie. Oamenii legii l-au căutat cu drone, elicoptere și câini de urmă. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

Suspectul a fost găsit vineri după-amiază, într-un lan de rapiță, la aproximativ un kilometru de locul faptei, el fiind văzut de echipajul din elicopterul Inspectoratului General de Aviație care a participat la căutări, au afirmat reprezentanții Poliției Bihor.

Suspectul și-a recunoscut fapta imediat după ce a fost încătușat, precizând că arma crimei a fost un briceag.

VIDEO

Suspectul ar fi un recidivist eliberat recent din închisoare, precizează oamenii legii. Bărbatul a fost condamnat la 14 ani pentru crimă și tâlhărie.

foto: IPJ Bihor

Corpul neînsuflețit al tinerei prezenta mai multe leziuni în zona gâtului, iar echipajele medicale au intervenit de urgență la fața locului, însă nu au putut face altceva decât să constate decesul.