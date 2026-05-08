China a lansat cel mai mare transportator auto din lume. Gigantul naval poate duce peste 10.000 de vehicule

O nouă navă gigantică destinată transportului de automobile a stabilit un record mondial după ce a fost finalizată în China. Denumită Glovis Leader, aceasta poate transporta până la 10.800 de vehicule și este considerată în prezent cel mai mare transportator auto și de camioane construit vreodată.

Nava a fost realizată de Guangzhou Shipyard International pentru constructorul sud-coreean Hyundai Motor Company și a fost finalizată înainte de termen, potrivit informațiilor prezentate de compania chineză.

O navă uriașă cu 14 punți pentru automobile

Noul gigant maritim are o lungime de 230 de metri și o lățime de 40 de metri, fiind proiectat special pentru transportul vehiculelor pe distanțe maritime foarte lungi.

Glovis Leader dispune de 14 punți dedicate automobilelor și poate transporta:

mașini convenționale;

vehicule electrice;

automobile pe hidrogen;

camioane grele.

Potrivit dezvoltatorilor, nava poate atinge o viteză de croazieră de 19 noduri și are un pescaj proiectat de 10,5 metri.

A depășit precedentul record mondial

Până acum, recordul pentru cel mai mare transportator auto îi aparținea navei Höegh Aurora, prezentată anul trecut și capabilă să transporte aproximativ 9.100 de vehicule.

Noua Glovis Leader depășește acel record cu aproximativ 1.700 de unități suplimentare.

Specialiștii spun că noua navă stabilește un nou standard în transportul maritim global al automobilelor și confirmă dezvoltarea accelerată a industriei navale chineze.

Sistem special pentru reducerea emisiilor

La fel ca alte nave moderne din această categorie, Glovis Leader include mai multe tehnologii dezvoltate pentru reducerea consumului și a emisiilor.

Printre acestea se numără:

un design optimizat al carenei;

sisteme de recuperare a căldurii reziduale;

propulsie dual-fuel, care permite utilizarea gazului natural lichefiat și a combustibilului convențional.

Potrivit constructorilor, nava respectă standardele internaționale Tier III ale Organizației Maritime Internaționale privind reducerea emisiilor de oxizi de azot.

China își consolidează poziția în industria navală

Finalizarea proiectului este văzută și ca un nou semnal privind avansul rapid al Chinei în domeniul construcțiilor navale de înaltă tehnologie.

Experții din industrie spun că astfel de proiecte demonstrează capacitatea companiilor chineze de a domina tot mai mult un sector strategic, într-un moment în care transportul global de automobile continuă să crească accelerat.