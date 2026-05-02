Trump retrage 5.000 de soldați din Germania după ce a fost „umilit” de Berlin. Urmează taxe uriașe pentru industria auto

Sursă: Realitatea.net

Statele Unite au decis să retragă aproximativ 5.000 de soldați din Germania, o mișcare anunțată de Pentagon și care vine într-un moment tensionat în relația cu aliații europeni. Decizia este legată atât de evoluțiile din Orientul Mijlociu, cât și de schimbul dur de declarații dintre Washington și Berlin.

Reducerea ar însemna circa 15% din totalul celor aproximativ 36.000 de militari americani staționați în Germania, una dintre cele mai importante baze ale armatei SUA din Europa. Hotărârea vine după ce cancelarul german Friedrich Merz a spus că Statele Unite ar fi fost „umilite” de Iran. Reacția nu a rămas fără răspuns. Președintele Donald Trump a criticat dur aceste afirmații și a sugerat chiar anterior că ar putea retrage trupele din Germania. Un oficial din Pentagon a descris tonul autorităților germane drept „inadecvat și contraproductiv”.

Conflictul din Iran, fără soluție clară

Decizia apare într-un moment în care conflictul din Iran nu are o soluție clară, iar negocierile sunt în impas. Washingtonul reproșează aliaților europeni că nu oferă suficient sprijin, nici militar, nici logistic. Un punct sensibil este situația din Strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran, unde SUA ar vrea o implicare mai clară din partea Europei pentru reluarea traficului.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, procesul de retragere ar urma să se încheie în următoarele 6 până la 12 luni. În același timp, Germania rămâne un punct-cheie pentru armata americană în Europa, fiind un centru major de instruire și coordonare. Pe lângă componenta militară, tensiunile s-au extins și în zona economică. Donald Trump a anunțat că vrea să majoreze la 25% taxele vamale pentru mașinile importate din Uniunea Europeană.

Președintele american acuză UE că nu respectă acordurile comerciale, în timp ce oficialii europeni susțin că își respectă angajamentele și că procesul de validare este în curs. Constructori importanți precum Mercedes-Benz și BMW au fost menționați direct de Trump, care a spus că aceștia ar fi „jefuit” piața americană ani la rând. O eventuală creștere a taxelor ar putea afecta puternic exporturile germane și economia europeană, notează The Guardian.

Critici dure inclusiv din SUA: „un cadou pentru Putin”

Decizia de retragere a stârnit reacții și în interiorul Statelor Unite. Senatorul democrat Jack Reed a avertizat că o astfel de mișcare ar putea slăbi poziția NATO și ar reprezenta „un cadou neprețuit” pentru Vladimir Putin. Și republicani precum Don Bacon au atras atenția că reducerea prezenței militare în Europa ar putea afecta capacitatea SUA de a interveni rapid pe mai multe continente. Donald Trump a criticat și alte state europene, spunând că ia în calcul retragerea unor trupe și din Italia și Spania.

„Italia nu a fost de niciun ajutor, iar Spania a fost detestabilă”, a afirmat liderul american, nemulțumit de lipsa de implicare în conflictul din Iran și în securizarea Strâmtorii Ormuz. În acest context, Trump a readus în discuție și relația cu NATO, sugerând că ar putea lua în calcul retragerea SUA din alianță. Un astfel de scenariu este însă puțin probabil, deoarece legislația americană adoptată în 2024 impune condiții stricte: o majoritate de două treimi în Senat sau aprobarea Congresului.

Europa, dependentă de prezența militară americană

Prezența militară a SUA în Europa rămâne un pilon important de securitate, mai ales în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor cu Rusia. Pe lângă componenta militară, bazele americane din Germania susțin și economia locală, prin locuri de muncă și contracte. Reducerea acestora ar putea avea efecte nu doar strategice, ci și economice pe termen lung.