Proteste violente de Ziua Muncii. Zeci de oameni reținuți în Turcia

Proteste violente la Istanbul! Mii de oameni au ieșit în stradă de Ziua Muncii pentru a-și cere drepturile și pentru a-și exprima nemulțumirea față de politicile și reformele actuale.

Manifestanții au încercat să ajungă în Piața Taksim, un loc simbol al protestelor, însă accesul a fost blocat de autorități. Tensiunile au escaladat rapid, iar poliția a intervenit în forță, a folosit gaze lacrimogene și a făcut zeci de arestări.

Centrul orașului, blocat de forțe de ordine

La Istanbul, Ziua Muncii s-a transformat într-o zi a confruntărilor între manifestanți și poliție. Autoritățile au închis accesul spre Piața Taksim, un punct sensibil pentru demonstrații, iar decizia a aprins spritele.

Forțele de ordine au acționat rapid în special pe partea europeană. În mai multe cartiere, poliția a folosit gaze lacrimogene după ce protestatarii au încercat să treacă de cordon și mai mulți manifestanți au fost puși la pământ în timpul intervenției.

Presa locală vorbește despre cel puțin 57 de persoane reținute. În tot orașul, măsurile de securitate au fost extinse, cu străzi închise și acces restricționat în zonele centrale.

Protestele au fost organizate de sindicate și organizații civice, cu revendicări legate de drepturi sociale și libertăți. Tensiunile au crescut și pe fondul unor măsuri luate înainte de manifestații, când autoritățile au vizat zeci de persoane suspectate că ar putea participa la acțiuni violente.