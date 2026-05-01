Război Orientul Mijlociu: Teheranul vine cu o nouă propunere de pace. SUA, în așteptarea unui răspuns decisiv

Negocierile dintre Statele Unite și Iran intră într-o etapă sensibilă, chiar în momentul în care expiră termenul de 60 de zile în care președintele Donald Trump trebuie să decidă dacă solicită aprobarea Congresului pentru continuarea războiului sau oprește operațiunile militare.

În acest context tensionat, Teheranul a transmis o nouă propunere pentru încheierea conflictului, iar Washingtonul este așteptat să răspundă. Declarațiile recente ale liderului american sugerează că negocierile nu sunt blocate, așa cum pare la suprafață. Trump a afirmat că detaliile discuțiilor sunt cunoscute doar de el și de un cerc restrâns, lăsând de înțeles că există progrese în culise.

Propunere transmisă prin mediatori. Iranul așteaptă răspunsul

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Iranul a trimis, prin intermediul Pakistanului, un nou set de propuneri către SUA. Documentul ar conține un posibil cadru pentru un armistițiu pe termen lung. Agenția IRNA a confirmat că Teheranul a transmis această ofertă și așteaptă acum reacția Washingtonului. În paralel, oficialii iranieni insistă că nu au întrerupt negocierile, dar refuză orice condiții impuse unilateral. Totodată, ministrul de externe Abbas Araghchi a acuzat SUA că „mint în legătură cu costul războiului”, amplificând tensiunile dintre cele două părți.

Pe fondul negocierilor fragile, discursul oficial de la Teheran rămâne dur. Liderul suprem Mojtaba Khamenei a transmis că progresele Iranului sunt „ireversibile”, iar orice nou atac american ar putea declanșa reacții severe. Iranul a avertizat că va răspunde cu „atacuri prelungite și dureroase” dacă SUA reiau ofensiva militară, în special în zona Strâmtoarea Ormuz, punct-cheie pentru transportul global de petrol. În același timp, presa iraniană a relatat activarea sistemelor de apărare aeriană deasupra Teheranului, în urma unor posibile incursiuni cu drone sau aeronave de mici dimensiuni.

Relații tensionate și cu aliații europeni

Situația este complicată și de relațiile tot mai tensionate dintre SUA și aliații săi europeni. Trump a criticat deschis unele state din Europa și a amenințat cu retragerea trupelor americane din țări precum Germania, Italia sau Spania. Pe fondul acestor divergențe, încrederea în administrația americană pare să scadă, inclusiv în rândul partenerilor tradiționali.

Blocajul din negocieri și incertitudinea din regiune se reflectă deja în prețurile petrolului. Cotațiile au crescut în ultimele zile, pe fondul temerilor legate de aprovizionare și de menținerea restricțiilor în zona Golfului. Barilul de petrol Brent a ajuns la peste 111 dolari, iar West Texas Intermediate a depășit 105 dolari, semn că piața reacționează rapid la orice semnal din teren.