Metoda prin care Gardienii Revoluției din Iran reușesc să fenteze sancțiunile și să transfere milioane de dolari

Familia Kharrazi, una din cele mai influente dinastii din Iran, a fondat și controlează cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din țară; serviciul, numit Nobitex, este folosit și de cetățenii obișnuiți, dar s-a remarcat ca o cale la care recurg Gardienii Revoluției - armata ideologică a republicii islamice - pentru a transfera milioane de dolari, transmite Reuters vineri.

Nobitex susține că are 11 milioane de utilizatori, adică peste 10% din populația Iranului.



Doi membri ai familiei Kharrazi au folosit un nume rar utilizat de clan pentru înregistrarea firmei.



Iranul, inclusiv banca centrală de la Teheran, nu are acces direct pe piețele financiare internaționale, ca urmare a sancțiunilor aplicate regimului islamic de guvernele occidentale.

Clanul din spatele platformei, apropiat de Mojtaba Khamenei

Clanul Kharrazi este apropiat de noul lider al Iranului, Mojtaba Khamenei, căruia bunicul celor doi fondatori ai Nobitex i-a fost profesor.



Tatăl lor, ayatollahul Bagher Kharazzi, a înființat mișcarea șiită Hezbollah din Liban și a candidat la președinția iraniană în 2013. Pe site-ul său de internet, el afirmă că a fost implicat și în recrutarea de personal pentru Gardienii Revoluției după revoluția islamică din 1979. Sora lui este căsătorită cu fratele lui Mojtaba.



Primele zvonuri despre implicarea familiei Kharrazi în Nobitex au apărut în 2024, pe un blog chinezesc.



Jurnalistul iranian din exil Fariborz Kalantari, condamnat la închisoare și la 74 de lovituri de bici în 2021, după ce a scris despre corupția din Iran, arată că în cadrul sistemului clericilor din țară există un cerc interior și unul exterior, iar familia Kharrazi făcea parte din primul, fiind foarte apropiată de fostul lider, ayatollahul Ali Khamenei.



Cu toate acestea, Gardienii Revoluției au percheziționat sediul Nobitex la scurt timp de la înființare și l-au interogat pe managerul general de atunci. După câțiva ani, a urmat o nouă percheziție, iar managerul a fost arestat, însă Reuters nu a găsit niciun indiciu că ar fi fost acuzat vreodată de ceva.



Un comunicat al Nobitex afirmă că nici frații care au fondat firma, nici tatăl lor nu au deținut niciodată vreo funcție guvernamentală sau militară.