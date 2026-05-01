Filtre și controale masive pe A2 de 1 Mai: traficant cu 12 kg de droguri, prins în drum spre mare

Traficul spre litoral este atent supravegheat în minivacanța de 1 mai, după ce autoritățile au mobilizat forțe suplimentare pentru siguranța rutieră. Pe Autostrada Soarelui A2, dar și pe alte rute aglomerate, șoferii sunt verificați în trafic, iar viteza este monitorizată inclusiv din aer.

Valorile de trafic au crescut încă de la primele ore ale dimineții, iar polițiștii au instituit filtre în mai multe puncte. Conducătorii auto sunt opriți pentru verificarea documentelor și testați pentru consumul de alcool sau substanțe interzise.

Filtre, radare și elicoptere pe principalele rute

La nivel național, aproximativ 350 de radare sunt folosite pentru supravegherea circulației, iar echipajele de poliție sunt sprijinite de elicoptere care transmit în timp real informații despre trafic. Pe Autostrada A2, controalele sunt concentrate în zonele intens circulate, în special pe sensul spre Constanța. Polițiștii urmăresc atât respectarea limitelor de viteză, cât și comportamentul șoferilor în trafic.

În paralel, aproximativ 3.500 de polițiști sunt mobilizați și în punctele de frontieră, unde se așteaptă valori ridicate de trafic.

Caz grav: șofer prins cu droguri în drum spre litoral

Un incident major a fost înregistrat pe A2, în zona nodului rutier de la Cernica. Potrivit unor surse, un bărbat a fost oprit de polițiști, la solicitarea Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București, după ce în mașina sa au fost descoperite aproximativ 12 kilograme de droguri. Substanțele erau transportate pe bancheta din spate, iar bărbatul se îndrepta spre litoral, unde ar fi urmat să le vândă în contextul petrecerilor organizate de 1 mai. Acesta a fost reținut și urmează să fie prezentat în fața judecătorilor.

Șoferi băuți, scoși din trafic

În aceeași zi, polițiștii au depistat și alți șoferi care conduceau sub influența alcoolului. Printre aceștia se află și un tânăr de 19 ani, care a fost prins pe Autostrada Soarelui și lăsat fără permis. Astfel de controale vor continua pe toată durata minivacanței, în contextul unui trafic intens și al riscurilor crescute.

Pentru a evita blocajele, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a impus restricții pentru vehiculele de mare tonaj. Pe Autostrada A2 București – Constanța, circulația vehiculelor de peste 7,5 tone este interzisă între orele 06:00 și 22:00, pe ambele sensuri. Măsuri similare sunt aplicate și pe DN7, între Pitești și Veștem, dar și pe DN39, între Agigea și Mangalia.