Bolojan anunță accelerarea absorbției fondurilor europene. Guvernul adoptă o OUG cu plăți rapide și credite pentru autoritățile locale

Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat vineri că Guvernul va adopta luni seară o ordonanță de urgență menită să accelereze implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene și PNRR. Măsurile vizează eliminarea blocajelor birocratice care întârzie în prezent finalizarea lucrărilor.

Plăți rapide direct de la Ministerul de Finanțe

Principala noutate a actului normativ constă într-un sistem de plăți rapide, derulate direct de la Ministerul de Finanțe, care să elimine procedurile de verificare ce durează în prezent câteva luni.

„Legat de absorbția de fonduri europene și am anunțat că luni seara guvernul va adopta o ordonanță care va permite finanțarea proiectelor europene prin plăți rapide direct de la Ministerul de Finanțe, în așa fel încât procedurile de verificare, care astăzi durează câteva luni, să nu lungească proiectele și să le putem termina până la sfârșitul lunii august”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Linie de credit de 2 miliarde de lei pentru cheltuielile neeligibile

Pe lângă simplificarea plăților, Executivul va deschide o linie de finanțare de 2 miliarde de lei prin trezorerie, destinată acoperirii cheltuielilor neeligibile ale autorităților locale, costuri suplimentare care nu sunt decontate din fonduri europene și pentru care multe primării nu dispun de resurse proprii.

„De asemenea, o linie de finanțare de 2 miliarde de lei pentru acoperirea prin credite, din trezorerie, a cheltuielilor neeligibile a acestor proiecte, multe dintre primării având cheltuieli suplimentare care nu sunt acoperite din fonduri europene și pentru care nu au capacitate financiară”, a declarat Bolojan.

Premierul a precizat că obiectivul este finalizarea proiectelor din regiunile vizate până la sfârșitul lunii august 2026, pentru a „crea condiții mai bune de viață" locuitorilor din localitățile beneficiare.