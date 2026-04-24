Noua procedură, aplicată din aprilie, înlocuiește ștampilarea clasică a pașapoartelor cu verificări biometrice pentru pasagerii din afara Uniunii Europene. În locul unei formalități care dura doar câteva secunde, trecerea frontierei presupune acum scanarea feței și prelevarea amprentelor digitale, ceea ce a dus la blocaje serioase în mai multe aeroporturi importante, scrie Merkur.

Primele efecte s-au văzut rapid: numeroși pasageri care au ajuns la timp pentru îmbarcare au ratat zborurile, după ce au rămas blocați în cozile formate la noile puncte de control.

Ce este noul sistem EES și cine intră sub incidența lui

Sistemul Entry-Exit System a fost activat în zona Schengen în luna aprilie și îi vizează în special pe călătorii proveniți din afara Uniunii Europene. Printre cei afectați se numără și cetățenii britanici, care după Brexit sunt supuși acestor verificări.

Noua procedură înlocuiește ștampila aplicată în pașaport cu o înregistrare biometrică completă, care presupune colectarea amprentelor și scanarea facială la fiecare intrare sau ieșire din spațiul Schengen.

Scopul sistemului este monitorizarea exactă a momentelor de trecere a frontierei, identificarea mai rapidă a persoanelor care depășesc perioada legală de ședere, limitarea falsificării documentelor și eficientizarea controlului la frontieră.

Este una dintre cele mai importante schimbări implementate în ultimii ani la nivelul frontierelor europene.

Cetățenii Uniunii Europene nu sunt supuși înregistrării biometrice, însă chiar și pentru ei pot apărea controale suplimentare în anumite puncte, în contextul în care mai multe state Schengen au reintrodus temporar verificări la frontierele interne, invocând motive de securitate și migrație ilegală.

Incidentul care a atras atenția tuturor: zeci de pasageri blocați la Bergamo

Cel mai mediatizat caz a fost raportat pe aeroportul din Bergamo, Italia, unde zeci de pasageri care urmau să zboare spre Manchester nu au mai fost lăsați să se îmbarce, deși ajunseseră deja la poarta de plecare.

Potrivit relatărilor, oamenii au fost ținuți în cozile formate la controlul de frontieră, iar timpul suplimentar necesar pentru noile verificări a făcut imposibilă îmbarcarea la timp.

Mai mulți pasageri au acuzat și probleme de organizare din partea personalului aeroportuar, susținând că în unele situații au fost lăsate să treacă înainte persoane care aveau zboruri programate mai târziu.

Această situație a stârnit frustrare puternică în rândul călătorilor și a readus în discuție modul în care noile reguli sunt puse în practică.

Familii cu copii au pierdut zborurile și în Tenerife

Probleme similare au fost semnalate și pe aeroportul din Tenerife, unde pasageri care trebuiau să ajungă în East Midlands, în Marea Britanie, au rămas blocați la noile puncte de control biometric.

Printre cei afectați s-au aflat și familii întregi cu copii, care au ratat cursele din cauza timpului mare de așteptare.

Potrivit informațiilor apărute în presa europeană, dificultăți asemănătoare au fost raportate și pe alte aeroporturi importante, ceea ce indică faptul că nu este vorba despre episoade izolate, ci despre o problemă mai amplă legată de implementarea noului sistem.

De unde vine haosul de pe aeroporturi

Principala problemă este timpul mult mai mare necesar pentru procesarea fiecărui pasager din afara Uniunii Europene.

Dacă înainte verificarea documentelor și aplicarea unei ștampile se făceau în doar câteva secunde, acum procedura biometrică poate dura considerabil mai mult, mai ales în această etapă de început.

În multe cazuri, atât personalul aeroportuar, cât și pasagerii încă se adaptează la noile reguli, iar acest lucru contribuie la aglomerarea rapidă a zonelor de control.

Blocajele apar în special în aeroporturile cu trafic intens și cu un număr mare de pasageri proveniți din state non-UE.

Ce urmează din 2026: un nou sistem cu taxă pentru intrare

EES reprezintă doar prima etapă a unui plan mai amplu pregătit de Uniunea Europeană pentru controlul frontierelor.

În ultimul trimestru al anului 2026 este programată introducerea ETIAS, un sistem de autorizare prealabilă a intrării în spațiul european pentru cetățenii din peste 50 de țări care în prezent nu au nevoie de viză.

Printre statele vizate se află SUA, Canada, Marea Britanie, Brazilia, Emiratele Arabe Unite, Israel și Coreea de Sud.

Cetățenii acestor țări vor trebui să solicite în avans o autorizație de intrare, contra cost, iar accesul poate fi refuzat inclusiv din motive legate de securitate.

Sisteme similare funcționează deja în Statele Unite și în Marea Britanie, iar introducerea ETIAS este văzută ca următorul pas în consolidarea controlului la frontierele externe ale Uniunii Europene.

