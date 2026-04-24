„Există riscul ca nu toate proiectele să mai poată fi contractate. Imaginaţi-vă că sunt 21 de proiecte care sunt în derulare, pentru care mai rămân 3-4 săptămâni pentru a fi desfăşurată întreaga procedură şi semnarea contractelor. La cum se mişcă birocratic România şi raportându-ne la viteza asta din ultimii ani, este un miracol pe care colegii mei de la Direcţia Generală de Armament trebuie să-l facă chiar şi în contextul în care, la începutul săptămânii viitoare, s-ar semna, ar trece prin Parlament”, a declarat ministrul Apărării.

Radu Miruţă afirmă că oficialii ministerului au trimis „de foarte mult timp” „bucata de criterii operaţionale” aflate în sarcina acestora în programul SAFE, atât la cancelaria primului-ministru, cât şi la celelalte ministere implicate, un calendar cu termene şi cu obligaţii din partea fiecărei părţi implicate.

„În măsura în care aceste date nu sunt respectate, evident că nu pot fi făcute pentru că sunt nişte termene legale pentru achiziţii”, a avertizat acesta.

Întrebat dacă a discutat cu PSD despre o posibilă înţelegere în aşa fel încât să nu se ajungă în acest punct şi dacă preşedintele Nicuşor Dan a încercat să medieze o eventuală negociere pe acest subiect, Miruţă a răspuns: „Vă pot spune că în discuţiile pe care le-am avut, şi domnul preşedinte a menţionat public, este un interes major să demonstrăm raţiune şi capacitate politică de a ne manifesta politic într-o cameră şi de a susţine mai departe interesele României în camera cealaltă, pentru că nu e o chestiune care ţine doar de România, sunt nişte condiţii care sunt puse la nivel european. Termenul limită pentru contractele individuale este 31 mai. Pentru a se ajunge la acest termen limită, degeaba ne vor spune la Ministerul Apărării: «gata, noi am terminat, mai aveţi 7 zile suficient să semnaţi aceste contracte», că nu este suficient”.

Șeful de la Apărare a mai spus că încearcă să aibă „aceste discuţii, tocmai din acest motiv, în spaţiu public”, pentru că săptămâna aceasta a văzut „un prim semn”.

„Ordonanţa de urgenţă care era spre a fi adoptată (legea de adoptare a acestei ordonanţe în Parlament) despre SAFE, a fost, la solicitarea PSD, marţi, amânată în comisiile de din Camera Deputaţiilor. Sigur, ea produce efecte pentru că este o ordonanţă de urgenţă, însă este un semnal cum că vor să introducă în jocul politic şi chestiuni care ţin de acest program SAFE”, a explicat ministrul.

Potrivit lui, „este un pericol”, pentru că înzestarea Armatei Române „nu trebuie să intre în variabilele astea de negociere politice”.

„Este o chestiune care este pentru militarii Armatei Române care poartă pe umărul stâng tricolorul României şi nu poartă sigla unui partid politic”, a conchis Radu Miruţă.