ROMATSA reacționează după un incident pe Aeroportul Cluj. Un angajat a fost suspendat în urma unor suspiciuni privind consumul de substanțe interzise

Sursă: Realitatea.Net

Un incident care ridică semne de întrebare privind siguranța operațională pe aeroporturi a avut loc la Aeroportul Internațional din Cluj-Napoca. Un angajat al ROMATSA a fost suspendat din activitate după ce ar fi fost depistat sub influența unor substanțe interzise în timpul programului de lucru.

Conducerea instituției a confirmat existența cazului și a anunțat că au fost demarate atât o anchetă internă, cât și procedurile legale necesare pentru clarificarea situației.

ROMATSA a sesizat autoritățile și a deschis o investigație internă

Potrivit reprezentanților ROMATSA, incidentul s-ar fi produs în urmă cu aproximativ două săptămâni, în cadrul unității de la Aeroportul Cluj.

Colegii angajatului ar fi observat un comportament neobișnuit și au semnalat situația. În urma verificărilor efectuate la nivel intern, cazul a fost raportat autorităților competente.

Instituția a precizat că a colaborat cu poliția încă din momentul în care au apărut suspiciunile, iar cercetările sunt în desfășurare.

Până la finalizarea investigațiilor, salariatul vizat a fost suspendat din funcție.

Ce atribuții avea angajatul suspendat

ROMATSA a ținut să precizeze că persoana implicată nu ocupa o funcție de controlor de trafic aerian și nu avea responsabilități legate de coordonarea decolărilor sau aterizărilor aeronavelor.

Potrivit informațiilor oferite de instituție, angajatul activa în zona tehnică și era responsabil de monitorizarea, verificarea și întreținerea echipamentelor utilizate de controlorii de trafic aerian.

Reprezentanții regiei au subliniat că acesta nu lua decizii operaționale privind traficul aerian și nu avea atribuții directe în gestionarea zborurilor.

Cazul apare la mai puțin de un an după un alt incident petrecut la Cluj-Napoca, care a atras atenția asupra activității din turnul de control.

La acel moment, un controlor de trafic aerian ar fi adormit în timpul serviciului, situație care a determinat echipajul unei aeronave aflate în apropierea aeroportului să aștepte în aer înainte de a primi toate autorizările necesare pentru aterizare.

Aeronava a aterizat în siguranță, însă incidentul a generat numeroase discuții privind procedurile de siguranță și supravegherea personalului implicat în activități critice.

Măsuri suplimentare anunțate de ROMATSA

După evenimentele din ultimul an, reprezentanții ROMATSA au anunțat implementarea unor măsuri suplimentare pentru creșterea nivelului de siguranță operațională.

Printre acestea se numără monitorizarea mai atentă a programelor de lucru, verificarea respectării procedurilor interne și intensificarea programelor de instruire pentru personal.

În ceea ce privește incidentul recent de la Aeroportul Cluj, concluziile finale vor fi stabilite după finalizarea anchetei interne și a cercetărilor desfășurate de autoritățile competente.

Până la clarificarea completă a situației, persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform prevederilor legale în vigoare.